İşte Jeff Bezos’un yeni komşuları

Jeff Bezos, Seattle'dan Miami'ye taşınacağını duyurdu. Ünlü iş insanının taşınacağı mahalle Julio Iglesias, Jared Kushner ve Ivanka Trump gibi milyarderlere ev sahipliği yapıyor.

Sozcu.com.tr

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Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, perşembe günü Seattle’da geçirdiği 29 yılın ardından nişanlısı Lauren Sanchez ile birlikte yakında Miami’ye taşınacağını duyurdu.

Bezos geçtiğimiz aylarda Miami’nin “milyarder sığınağı” semtinde iki büyük malikane satın almıştı. ABD’deki en yüksek gelirli mahallelerden biri olan bu bölgenin 100’den az sakini bulunuyor.

Amazon'u 1994 yılında Seattle'daki garajında ​​kuran ve şehri teknoloji merkezine dönüştürmek için milyarlarca dolar harcayan Bezos, geçtiğimiz ay “Milyarderler Sığınağı” olarak bilinen Florida Indian Creek'te 79 milyon dolara 7 odalı bir mülk satın almıştı.

LÜKS İÇİNDE YAŞAYACAK

Yaklaşık 2 dönümlük evde sinema, kütüphane, havuz ve şarap mahzeni bulunuyor. Bezos'un yeni evi bu yaz 68 milyon dolara satın aldığı başka bir mülkün hemen yanında yer alıyor.

Bezos’un yeni komşuları ise oldukça dikkat çekici. Bezos’un yeni mahallesi, aralarında milyarder yatırımcı Carl Icahn, eski NFL oyun kurucusu Tom Brady ve Julio Iglesias gibi müzisyenlerin de bulunduğu ultra yüksek servete sahip kişilere ev sahipliği yapıyor.

İşte Jeff Bezos’un yeni komşuları:

JULIO IGLESIAS

İspanyol şarkıcı-söz yazarı Julio Iglesias, 2012 yılında adadaki bir mülk için yaklaşık 15,2 milyon dolar ödedi.

Forbes’a göre bu bölge, Iglesias’ın adada sahip olduğu birkaç arsadan biri. Iglesias bunlardan birini 2020’de ünlü plastik cerrah Aaron Rollins’e 30 milyon dolara satmıştı.

NFL YILDIZI DA BURADA

Eski NFL oyun kurucusu Tom Brady, 2020 yılında eşi süpermodel Gisele Bünchden ile birlikte 17 milyon dolarlık bir arsa satın aldı.



New York Post’a göre, çift 2022’de boşandığından beri inşaat planlarını iptal etti ve Brady yeni bir bekâr evi inşaatı için 35 milyon dolar kredi alırken, Bünchden yakınlardaki Surfside’da 11,5 milyon dolarlık bir ev satın aldı.

ÜNLÜ İŞ İNSANLARI BEZOS’A KOMŞU OLDU

Otomobil bayiliği kralı Norman Braman, 1991 yılında adada 3,9 milyon dolara 8 yatak odalı bir ev satın aldı. 9 bin metrekarelik mülkün değeri şu anda 49 milyon doların üzerinde.

Müteahhit Irwin Tauber, 24 bin 716 metrekarelik, 8 yatak odalı, tenis kortlu devasa bir malikanenin sahibi. Tauber ve eşi 2003 yılında bu ev için 7 milyon dolar ödedi.

Eski Sears CEO’su ve risk fonu devi Eddie Lampert, Mart 2012’de bir mülk için 38,4 milyon dolar ödedi. 7 yatak odalı, İtalyan tarzı malikane 11 tam banyoya sahip, 2,7 dönümlük bir arazide yer alıyor ve 77 milyon dolardan fazla değere sahip.

Milyarder yatırımcı Carl Icahn, bu bölgede mülk sahibi. Icahn, 14 bin metrekarelik evini 1997 yılında hacizden sadece 7,5 milyon dolara satın almıştı. Malikanenin değeri şu anda değeri 47 milyon dolara yakın.

TRUMP’IN KIZI DA BURADA

Jared Kushner ve Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, 2020’de adadaki arsalarda yaklaşık 32 milyon dolar harcadı.

Yaklaşık 2 dönümlük arazi daha önce Julio Iglesias’a aitti ve çift daha sonra 2021’de 24 milyon dolara altı yatak odalı, sekiz buçuk banyolu bir ev satın aldı.

BEYONCE VE JEY-Z SATMIŞTI

Beyonce ve Jay-Z, mülklerini 2010 yılında Hollandalı yönetici Geert-Jan Bakker’a sattı.

Bakker, 7 yatak odalı, 8 banyolu Akdeniz malikanesini yaklaşık 9,3 milyon dolara satın aldı ve şu anda değeri 14 milyon doların üzerinde.