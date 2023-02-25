İşten çıkarılan işçi hakları nelerdir, hangi haklara sahip?

İşverenin bünyesinde çalışan işçinin sözleşmesini tek taraflı fesih etmesi yani işten çıkartması durumunda işçinin bir takım hakları bulunuyor. Çalışanın iş yeri sözleşmesi işvereni tarafından tek taraflı olarak fesih edildiği takdirde 4857 sayılı İş Yasası’na göre işçi, yeni haklar elde ederek alacaklı konuma gelir.

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Bir hizmet sözleşmesi kapsamında ücret karşılığında iş yapmakla uğraşan kişiye işçi denir. Kanunen işçi, kanunun belirlediği hak ve sorumluluklara sahiptir. İşte işçilerin sahip olduğu haklar…

İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR?

Çalışanın işyeri sözleşmesi işvereni tarafından tek taraflı olarak fesh edildiği takdirde 4857 sayılı İş Yasası’na göre işçi, yeni haklar elde ederek alacaklı konuma gelir. Bu nedenle işveren işten çıkaracağı kişi ile anlaşma yoluna gider. Bu anlaşma ikale sözleşmesidir. İkale anlaşmasına göre işçi ve işveren ortak bir noktada buluşarak yollarını ayırabilir.

İKALE SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kelime anlamı olarak kısaca anlaşmayı bozma olarak tanımlanabilir. İşçi ve işveren masaya oturup karşılıklı olarak anlaştıkları iş sözleşmesini yine anlaşarak sona erdirmek için ikale sözleşmesi yaparlar.

ÇIKARILAN İŞÇİLER NELERE DİKKAT ETMELİ?

İş akdinin feshedilmesi durumunda işverenin ilk olarak çalışana yazılı bildirim yapması gerekir. Yapılan bildirimde sözleşmenin neden fesh edildiği kesin bir şekilde belirtilmeli. Eğer çalışanın yeterliliği hakkında bir gerekçe varsa bunun için çalışanın savunması alınmalı.

Eğer işçinin çıkarıldığı tarihten önceki bir yıl içinde 90 gün prim ödemesi dolduysa işten çıktıktan sonra 100 gün sonra da sağlık hizmetinden faydalanabilir. 90 gün prim ödemesini tamamlamadıysa sadece 10 gün yararlanabilir.

İşçinin işverenden alacağı haklar ise;

Kıdem tazminatı

İhbar tazminatı

Birikmiş ücretli izinlerin ücreti

İşten çıkış ihbarın yapıldığı güne kadar ki maaşı

Fazla mesailerin ücretleri

Aynı zamanda işçi, İŞKUR’un belirlediği şartları tamamladığı takdirde işsizlik ödeneği alabilir. İşten kovulan işçi daha sonra işe iade davası açabilir.

İkale sözleşmesi yapıldıysa;

İşverenden, işsizlik ödeneği için alması gereken paranın tamamını alır.

İşten anlaşarak ayrıldığı için işveren bu süreyi göz önüne alarak 2-3 maaş ikramiye ödemesi yapabilir.