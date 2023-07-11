İsveç: Türkiye ile daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasını destekliyoruz

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Türkiye ile daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasını desteklediklerini açıkladı.

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İsveç başbakanı Ulf Kristersson, İsveç’in Türkiye ile Avrupa arasında daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasını desteklediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Kristersson arasında Vilnius’ta saatler süren görüşmenin ardından dün gece basın açıklamasında bulunan NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsveç’in üyeliğe kabul protokolünü TBMM’ye bir an önce göndermeyi ve söz konusu protokolün bir an önce parlamentodan geçmesini kabul ettiğini açıklamaktan memnuniyet duyuyorum” demişti.

İSVEÇ’TEN ‘DESTEKLİYORUZ’ AÇIKLAMASI

Kristersson, Vilnius’taki NATO zirvesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Artık daha yakın ekonomik ilişkiler kurulmasını destekliyoruz, gümrük birliğini modernize ediyoruz, daha iyi vize düzenlemeleri sağlıyoruz. Daha yakın iş birliği için zemin uygun” dedi. (REUTERS)

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