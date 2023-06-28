İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Merkez Bankası’na ateş püskürdü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye göre, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele için faiz artırma stratejisi Euro bölgesi ekonomilerine zarar veriyor.

Sozcu.com.tr

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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) enflasyonla mücadeleye yönelik yaklaşımının Avrupa ekonomilerine yardım etmekten çok zarar vereceğini söyleyerek, faiz artışları nedeniyle Avrupa Merkez Bankası’na ateş püskürdü.

Meloni bugün parlamentoya hitaben yaptığı konuşmada mayısta yüzde 6,1 olan Euro bölgesi enflasyonunun ekonomik aşırı ısınmanın değil, Ukrayna’daki savaştan kaynaklanan enerji fiyatı şokunun bir sonucu olduğunu savundu.

‘FAİZ ARTIRMAK YERİNE ENERJİ FİYATLARINI KONTROL EDİN’

Meloni, Avrupa’nın faizleri daha da yükseltmek yerine enerji ve hammadde fiyatlarını kontrol etmeye yönelik önlemlere odaklanarak enflasyonla mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Enflasyonu ‘fakirleri ve sabit gelirlileri vuran nefret dolu bir gizli vergi’ olarak tanımlayan Meloni, ECB’nin enflasyonu soğutma stratejisinin yanlış yönlendirildiği konusunda uyardı.

ECB ISRARCI

İtalya’da enflasyon haziranda 14 ayın en düşük seviyesine gerilese de hâlâ 6,7 gibi yüksek bir seviyede seyrediyor.

Yüksek faizler ise ezici bir kamu borç yükü altında olan İtalya için özel bir endişe kaynağı haline gelmiş durumda.

Buna rağmen ECB Başkanı Cristine Lagarde, “görünümde önemli bir değişiklik olmazsa ECB’nin gelecek ay faizleri yeniden artıracağını” söyledi.