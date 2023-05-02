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İtalya’da yıllık enflasyon nisanda 8,3’e yükseldi

İtalya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle nisan ayında yüzde 8,3'e yükseldi.

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İtalya’da yıllık enflasyon nisanda 8,3’e yükseldi

İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT), fiyat artışlarına ilişkin nisan ayı öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, martta yüzde 7,6 olarak ölçülen yıllık enflasyon nisanda yüzde 8,3 olarak tespit edildi.

ISTAT, söz konusu yükselişin düzenlemeye tabi olmayan enerji ürünleri fiyatlarındaki yüzde 18,9’dan 26,7’ye artışından kaynaklandığını kaydetti. (AA)

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