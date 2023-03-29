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İthal cep telefonlarıyla ilgili düzenleme yürürlükten kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile ithal cep telefonlarının birim gümrük kıymetini 350 dolara çıkaran düzenleme yürürlükten kaldırıldı.

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İthal cep telefonlarıyla ilgili düzenleme yürürlükten kaldırıldı

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