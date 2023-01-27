İthalattaki artış işsizliği büyütür

Son dönemde artan çelik ithalatıyla yerli çelik üreticileri zorda kaldı. İhracatta da kayıp yaşandığı için yakında fabrikalar şalter indirebilir.

Taylan BÜYÜKŞAHİN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Doların enflasyon kadar artmaması nedeniyle üretim tarafındaki sarsıntılar devam ediyor. Sanayiciler artan maliyetler nedeniyle ihracatta rekabetçi fiyatlar veremezken, diğer taraftan da artan ithalatla mücadele ediyor. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan, başta Rusya olmak üzere çelik ithalatının arttığını, bunun da üreticileri vurduğunu belirtti.

Enflasyon gerileyecek bahanesiyle çelik ithalatının önünün açıldığını anlatan Aslan, ithalatın devam etmesi durumunda sektörde yatırımların duracağını, hatta fabrikaların kapanacağını, böylece işsizliğin de artacağını kaydetti.

AMBARGODAN KAÇIP GELDİLER

Enerji fiyatlarının da maliyetlerini oldukça artırdığını dile getiren Aslan, şöyle konuştu: “Ocak ayında ihracatta yüzde 25 civarında düşüş var. Şu an istihdamı koruyoruz. Ama ileride haksız rekabet nedeniyle bu durum risk yaratıyor. Rus çelik sektörü ambargo yedikleri birçok pazara ihracat yapma imkanlarını yitirdiklerinden ürünlerini fiyat düşürerek ülkemize satmaya başladı. Bu durum iç pazarımızdaki dengeleri de değiştirdi. Bunun dışında Çin, Hindistan, İran gibi ülkeler de dampingli fiyatlarla ülkemize satış yapmaya devam etti. Türk çelik sektörünün temsilcileri olarak dampingli ithalatın engellenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını istemekteyiz.”

Diğer sektörlerin ucuza çelik ithal etmelerine rağmen üretim ve ihracatlarını artıramadıklarını ifade eden Aslan, “İthalata güvenilirse ve yatırım olmaz üretim durursa sonu kötü olur” ifadelerini kullandı.

Rekabet etme imkanı azalıyor

Çelik sektörü, 2022'yi ihracatta miktar bazında yüzde 17.7 azalışla 19.6 milyon ton, değerde ise yüzde 5.3 düşüşle 21.1 milyar dolar ile kapattı. Gerekli önlemlerin alınması durumunda 2023'ün ikinci yarısından umutlu olduklarını söyleyen Adnan Aslan, finansman ve enerji konusunda da destek beklediklerini aktardı. Avrupa'daki rakiplerine kıyasla en pahalı elektriği kendilerinin kullandığını ifade eden Aslan, “Küresel pazarda diğer büyük ihracatçılarla rekabet edebilme imkanı giderek azalıyor” dedi.