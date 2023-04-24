İtibar deprem de dinlemiyor

Ekonomik kriz ve hayat pahalılığı derinleşirken itibardan tasarruf olmaz diyenleri ne koronavirüs ne de deprem engelliyor.

Başak KAYA

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bu yılın ilk üç ayında 131 milyon liradan fazla para kamu kurumlarının temsil ve tanıtma giderleri için harcandı. Pandemide hayat durduğunda bile kamunun temsil, araç kiralama giderlerinde düşüş olmamıştı. SÖZCÜ'nün Hazine Maliye Bakanlığı bütçe harcamalarından yaptığı belirlemeye göre, bu yılın üç ayında temsil tanıtma gideri 131 milyon 663 bin lira oldu. Bakanlıkların ve kamu kurumlarının düzenledikleri toplantılar, yemekler, alınan çiçekler gibi masraflar için harcanan tutar bu yıl ocak ayında 14 milyon 768 bin lira, şubat ayında 43 milyon 849 milyon lira ve mart ayında 73 milyon 28 bin lira olarak gerçekleşti. Bütçeden bu yıl için 964 milyon 258 bin lira temsil için ayrıldı. Bu yılın ilk üç ayında kamu kuruluşlarının kullandığı binalara 6 milyar 652 milyon 551 bin lira kira ödendi. Satın alınan makam araçlarından ayrı olarak kamunun kiraladığı araçlara bu sürede bütçeden aktarılan tutar 100 milyon 97 bin lirayı buldu. Aynı dönemde kiralık uçaklara 6 milyar 491 bin lira harcandı.