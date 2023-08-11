İTO Başkanı pahalı kredilerden şikâyet etti, tedbir istedi

Bazı bankaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getirdiklerini söyleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, bu uygulamalara yönelik tedbir istedi. Avdagiç ayrıca, İstanbul'da yaz ortasında yüzde 10’lara yaklaşan gıda enflasyonuna karşı da gerekli tedbirlerin alınması talebinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, iş insanlarının son dönemde yaşadığı finansman sorununa ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Merkez Bankası'nın sadeleştirme adımlarıyla, kredi mekanizmasındaki tıkanıklığın ve finansmana erişimdeki zorlukların aşılması yönünde işaretler alındığını, bunu önemli bulduklarını belirten Avdagiç, bununla birlikte bazı bankaların kredi maliyetini aşırı pahalı hale getiren uygulamalara yöneldiklerini vurguladı.

Avdagiç, “Bazı bankaların, ağırlıklı özel bankaların, faizlerdeki artışa ilave olarak ticari kredilerde komisyon, vadesiz mevduat tutma şartı gibi dolaylı maliyetlerle krediyi anons edilenden daha pahalı hale getirerek, uygulanabilir olmaktan çıkardıklarını görüyoruz” dedi ve şöyle devam etti:

“Piyasanın işleyişini bozan bu türden suiistimallere fırsat verilmemesi ve hızla caydırıcı tedbirlere başvurulması gerektiğini de ilgili makamlarla paylaştık.”

ŞİMŞEK ‘1,5-2 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK’ DEMİŞ

Halihazırda çok yoğun bir şekilde yaşadıkları finansmana erişim sorunu başta olmak üzere iş dünyasının beklentilerini ekonomi yönetimi ile paylaştıklarını söyleyen Avdagiç, “Finansman konusunda ifade etmem gerekir ki arzu ettiğimiz noktada değiliz” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, Ankara'daki toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in 1,5-2 ay içinde finansmana erişim konusunda önemli, olumlu somut adımlar atılacağıyla ilgili kendilerine bilgi verdiğini ifade etti.

‘ŞOK TEDBİRLERİN OLASI YAN ETKİLERİ OLABİLİR’

Avdagiç ayrıca, Nurettin Nebati döneminden sonra ‘ekonomi politikasında rasyonele dönüş’ için atılan adımların sonuçlarının dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti ve şöyle dedi:

“Şok tedbirler uygularken, ki zaman zaman bunlara ihtiyaç olabilir, olası yan etkileri dikkatle izlemeli ve gereken tedbirleri süratle alma yoluna gitmeliyiz.”

‘GIDA ENFLASYONU YAZ ORTASINDA YÜZDE 10’A YAKLAŞTI’

Öte yandan Avdagiç, enflasyonla mücadeleye ilişkin de değerlendirmelerde bulundu ve tarımdaki sorunlara dikkat çekti.

Dünyanın 10 büyük tarım üreticisinden biri olan Türkiye’nin mevcut yüksek seviyedeki gıda enflasyonunu hak etmediğini söyleyen Avdagiç, “Bu sorunun süratle masaya yatırılması, gıda enflasyonunu besleyen unsurların acilen kaldırılması gerekiyor” dedi.

İTO olarak temmuz ayındaki gıda enflasyonunu yüzde 8,61 olarak ölçtüklerini anımsatan Avdagiç, “Oysa temmuz, geleneksel olarak meyve-sebzedeki yaz ucuzluğunun etkisiyle enflasyonun eksi olarak kayıtlara geçtiği bir aydır. Yazın ortasında yüzde 10'lara yaklaşan gıda enflasyonunu tetikleyen unsurları analiz edip gerekli önlemleri almak durumundayız” diye konuştu.

‘ÇİFTÇİNİN YAŞ ORTALAMASI 55, BÖYLE GİDERSEK…’

Gıdanın dünya genelinde stratejik sektör olarak, savunma sanayisinin de önünde görüldüğünün altını çizen Avdagiç, şöyle devam etti:

“Yapılan araştırmalara göre, Türk çiftçisinin yaş ortalaması 55'e yükseldi. Böyle gidersek, bu nesil, tarım üretimi yapan neredeyse son nesil olacak. Tarımda genç kalmadı; bu gerçekten sürdürülebilir bir durum değil.

Dolayısıyla hiç zaman kaybetmeden, çiftçiliği ve tarımı gençlerimizin gündemine sokmalıyız. Gençlerimizi, çiftçilerimizi toprakla barıştırmalı, kentten köye göçün yolunu açmalıyız. Türkiye mevcut yapılanlara ilave olarak, bugünden tarım için daha güçlü bir kurgu ve strateji yaparsa, uzun yıllar bunun karşılığını alacaktır. Buna kesinlikle inanıyoruz.”

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