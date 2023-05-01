İYİ Parti Sözcüsü Zorlu duyurdu: Yüzde 50 zam yapılacak

İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 1 Mayıs nedeniyle yaptığı yazılı açıklamasında "Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

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İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.

1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan İYİ Parti Sözcüsü Prof. Dr. Kürşad Zorlu, emekçilere müjdeli haberler verdi.

Zorlu, “Emekçilerin geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız. Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacağız” dedi.

İYİ PARTİ’DEN İŞÇİLERE MÜJDELİ HABERLER

Zorlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün 1 Mayıs, Emek ve Dayanışma Günü. İşçinin, memurun, emeklinin ve tüm emekçilerin bayramı. Siyasi iktidarın ülke ekonomisini getirdiği vahim tablo sebebiyle emekçilerimizin sıkıntıları büyük. Ülkemiz bir asgari ücretli ülkesi haline getirilirken; gerçek dışı TÜİK rakamlarıyla cebimizden çalındı ve emekçimiz hayat pahalılığı altında ezdirildi.

*İşte bu kapsamda 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'nda; Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in işçi, memur ve emeklilerimize müjdesini paylaşmak istiyoruz. İYİ Parti olarak Ocak ayı için geçerli zam oranının yüzde 55 olmasını teklif etmiştik. Ancak siyasi iktidar emekçinin sesine kulak vermedi. Buradan milletimize sözümüzdür. Geriye dönük olarak ücretlerinizdeki kayıpları telafi edeceğiz. Öncelikli olarak Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız.

*Ücret adaletsizliğine maruz kalan tüm kamu emekçilerinin ücretlerinde artış ve özlük haklarında iyileştirme sağlayacak, her çalışanımıza hak ettiği iyi yaşamı garanti edeceğiz. 14 Mayıs'ta İYİ Parti'ye basacağınız her mühür adil ve hakça bir paylaşımında yolunu açacaktır. Bize inanın bize güvenin!”

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