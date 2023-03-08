İzmir’de feribot tarifelerine zam

İzmir Körfezi’nde ulaşımı sağlayan İZDENİZ’e bağlı feribotların ücret tarifelerine yüzde 18 ile 25 arası zam yapıldı. UKOME’nin oy birliği ile aldığı karar sonrası yeni tarife 11 Mart’tan itibaren uygulanmaya başlanacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin denizyolu ulaşım şirketi İZDENİZ A.Ş.'ye bağlı araba vapurlarının ücret tarifesi zamlandı. Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 8 Mart'taki Genel Kurulu'nda oy birliği ile alınan karar doğrultusunda, artan akaryakıt, bakım onarım ve personel giderleri değerlendirilerek tarifelerde yüzde 18 ile 25 arası belirlenen oranlarda fiyat artışı yapıldı.

11 Mart 2023 Cumartesi günü uygulamaya girecek yeni tarifeyle, motosiklet geçiş ücreti 16 TL'den 20 TL'ye, otomobil geçiş ücreti 55 TL'den 65 TL'ye, minibüs-kamyonet-midibüs geçiş ücreti 125 TL'den 150 TL'ye, otobüs-kamyon geçiş ücreti 230 TL'den 280 TL'ye, tır geçiş ücreti 430 TL'den 520 TL'ye yükseldi. Taşınan araçlarda bulunan yolculardan herhangi bir ücret alınmazken bisikletli yolcular için uygulanan 5 kuruş tarifesi ise yine aynı şekilde devam edecek.

GÜNDE 55 SEFER

Deniz yolu ulaşımının kentteki payını artırmak için Bostanlı-Üçkuyular hattında gün içerisinde 15 dakikada bir olmak üzere hafta içi günde 55, hafta sonu ise 51 sefer düzenlenirken yoğunluğa göre ek sefer de konuyor.

Ulaşım maliyetlerindeki artışların İzmirlilere en az şekilde yansıtılması için İzmir Büyükşehir Belediyesi taşınan bir araç için yaklaşık üç araç taşıma bedeli kadar İZDENİZ'e sübvansiyon sağlıyor. Türkiye'de deniz yoluyla araç taşımacılığı yapan diğer işletmelerin güncel ücret tarifesi göz önüne alındığında, kat edilen mil başına en düşük ücreti İzmir Büyükşehir Belediyesi uyguluyor.

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