İzmir’de metro ve tramvay çalışanları greve gitti

Demiryol İş Sendikası İzmir'de metro ve tramvaylarında greve başladı. Metro ve tramvaylar durdu.

Sozcu.com.tr

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İzmir'de ulaşım can damarlarından olan metro ve tramvaydaki greve saatler kala gerçekleşen son toplu sözleşme masasında uzlaşı çıkmadı. Her gün 400 bine yakın İzmirlinin kullandığı metro ve tramvayda seferler bugün itibari ile durdu.

Türkiye Demiryolu işçileri sendikası Demiryol İş, İzmir’de metro ve tramvaydaki greve saatler kala gerçekleşen son TİS masasında da uzlaşı çıkmadığını ve greve başlandığını açıkladı.

625 İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Sendikadan yapılan açıklamada, İzmir Metro AŞ’de 625 işçiyi ilgilendiren 10 . dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde işverenle yapılan müzakereler sonucunda yasal sürecin işçileri grev noktasına getirdiği belirtildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bir yetkili Reuters’a yaptığı açıklamada, “Ücret konusunda anlaşma sağlanamadı aramızda bayağı bir fark var. Yazılı açıklama hazırlıyoruz. Sabaha kadar görüşmeler sürdü. Sabah uyuşmazlık imzalandı ve sendika greve çıktı” dedi. (REUTERS, SÖZCÜ)

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