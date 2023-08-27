Jackson Hole toplantısında neler konuşuldu?

Piyasaların haftalardır beklediği Jackson Hole toplantısı sona erdi. Dünyanın dört bir tarafındaki ekonomi yetkililerinin katıldığı toplantıda küresel enflasyon görünümü ve merkez bankalarının politikaları ele alındı.

Sozcu.com.tr

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ABD’nin Wyoming eyaletinin Jackson Hole kentindeki Teton Sıradağları’nın eteklerinde yıllık toplantıları için bir araya gelen yetkililer ve ekonomistlerin gündemleri bu yıl da yoğundu.

Geçtiğimiz yıl toplantılara Covid-19 salgını ve Ukrayna’daki savaşın yol açtığı korkular damga vurmuştu. Bu yıl o sorunlar yerini enflasyon ve merkez bankalarının güvenilirliği hakkındaki endişelere bıraktı.

ENFLASYON VE FAİZ MESAJLARI

ABD Merkez Bankası ev sahipliği yaptığı üç günlük sempozyuma dünyanın dört bir yanından gelen politika yapıcılar katıldı. Yetkliler, arz şoklarını, daha yüksek fiyatları ve finansal piyasalarda artan oynaklığı körükleme tehdidinde bulunan manzarayı daha iyi anlamak ve buna yanıt vermek için oluşturulacak bir plan için acil çağrı yayınladı.

Politika yapıcılar ayrıca enflasyon konusunda zafer ilan etmek için henüz erken olduğu konusunda kararlı mesajlar verdi ve faiz oranlarının daha da artırılması ihtimalini vurguladı. Ancak enflasyonun kontrol altına alındığına dair işaretler, yetkililerin tarihi parasal sıkılaştırma kampanyalarının sonuna yaklaştıkları yönündeki beklentileri artırdı.

POWELL’DAN FAİZ ARTIŞI VURGUSU

Diğer yandan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın piyasalar tarafından beklenen konuşmasında verdiği şahin mesajlar kısa vadeli faiz artışı beklentisini artırdı.

Powell, enflasyonun hâlâ çok yüksek olduğunu ve gerekirse ek faiz artışı yapacaklarını ve enflasyon hedefine ulaştıklarından emin oluncaya kadar faizi yüksek seviyelerde tutacaklarını söyledi.

Konuşmanın ardından dolar başlıca para birimlerine karşı yükseldi, altın fiyatları ise geriledi.

ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ İZLENECEK

Uzmanlar Fed’in enflasyon ve istihdama dair görünümü de yakından izleyeceğini belirtti. Tahminler, Fed’in hâlâ çok sıkı olarak gördüğü istihdam piyasasındaki soğumanın devam edeceği yönünde. Yetkililer ayrıca 19-20 Eylül’deki toplantılarından önce tüketici enflasyonuna ilişkin yeni bir değerlendirme de yapacak.

Konu ile ilgili Bloomberg’e değerIendirmelerde bulunan Pacific Investment Management ekonomisti Tiffany Wilding, Fed’in bir süreliğine duraklayıp ardından 2024’te faiz artırımına gidebileceğinin “düşünülemez bir şey olmadığı” konusunda uyarılarda bulundu.

YETKİLİLERDEN SÖZLÜ YÖNLENDİRMELER

Diğer merkez bankası yetkililerinin konuşmalarının satırbaşları ise şöyle oldu:

Japonya Merkez Bankası Başkanı Kazuo Ueda, enflasyonun merkez bankasının hedefinden daha yavaş kaldığını söyleyerek mevcut genişlemeci para politikası stratejilerini sürdürdüklerini açıkladı. Ueda, Çin’in son dönemdeki ekonomik yavaşlamasını da “hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi. ABD ekonomisindeki göreceli gücün Japonya’ya “bir miktar denge” sağladığını belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ben Broadbent, faizleri daha uzun süre yüksek tutmak zorunda kalacaklarını çünkü gaz ve üretici fiyatlarındaki keskin düşüşlere rağmen enflasyonun ortaya çıktığı kadar hızlı düşmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, diğer başkanların aksine faiz artışlarına dair yönlendirme yapmadı ve ECB’nin gelecek ay faiz oranlarını üst üste 10’uncu kez artırması gerekip gerekmediğine ilişkin tartışmanın dışında kaldı.