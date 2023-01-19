Japonya 2022’de rekor seviyede ticaret açığı verdi

Japonya'nın 2022'deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) olarak kaydedildi. Söz konusu rakam, kıyaslanabilir istatistiklerin kayda geçtiği 1979'dan bu yana en büyük ticaret açığı olarak dikkati çekti.

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Japonya, zayıf Yen ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle 2022’de, şimdiye kadarki en büyük ticaret açığını verdi.

Maliye Bakanlığı’nın güncellenen ön verilerine göre, Japonya’nın 2022’deki ticaret açığı 19,97 trilyon yen (155,2 milyar dolar) olarak kaydedildi.

Söz konusu rakam, kıyaslanabilir istatistiklerin kayda geçtiği 1979’dan bu yana en büyük ticaret açığı olarak dikkati çekti.

YENDEKİ ANİ DEĞER KAYIPLARI İLE ENERJİ ETKİLİ OLDU

Yıl içinde Japon yenindeki ani değer kayıpları ile yükselen enerji maliyetlerinin, ticari açığını olumsuz etkilediği bildirildi.

2022’de Japonya’nın ithalatı yüzde 39,2 artışla 118,1 trilyon yene, ihracatı ise yüzde 18,2 artışla 98,1 trilyon yene yükseldi.

İthalatta ham petrol, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaz öne çıkarken, ihracata araç ve çelik ürün satışları liderlik etti.

Japonya’nın 2022 öncesinde, en büyük ticaret açığı 2014 yılında 12,82 trilyon yen olarak kayda geçmişti. (AA)

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