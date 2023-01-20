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Japonya Merkez Bankası Başkanı: Gevşek para politikası sürecek

Davos'ta konuşan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "son derece gevşek" para politikasını sürdüreceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 14:14 - 20 Ocak 2023 Güncellenme:
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Japonya Merkez Bankası Başkanı: Gevşek para politikası sürecek

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ’un yüzde 2 enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için “son derece gevşek” para politikasını sürdüreceğini açıkladı.

Kuroda, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı açıklamada “Ücretlerin artmaya başlamasını ve bu artışın yüzde 2 enflasyon hedefimize istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmamızı sağlamasını umuyoruz. Ancak bir süre daha beklememiz gerekiyor” dedi. (REUTERS)

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Dünya enflasyon Japonya Merkez Bankası para Reuters
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