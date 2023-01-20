Japonya Merkez Bankası Başkanı: Gevşek para politikası sürecek

Davos'ta konuşan Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, "son derece gevşek" para politikasını sürdüreceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Haruhiko Kuroda, BOJ’un yüzde 2 enflasyon hedefine istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmak için “son derece gevşek” para politikasını sürdüreceğini açıkladı.

Kuroda, Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) yaptığı açıklamada “Ücretlerin artmaya başlamasını ve bu artışın yüzde 2 enflasyon hedefimize istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde ulaşmamızı sağlamasını umuyoruz. Ancak bir süre daha beklememiz gerekiyor” dedi. (REUTERS)