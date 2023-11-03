Jeff Bezos 29 yıllık evinden taşnıyor: İşte yeni evi…

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 1994'ten beri yaşadığı Seattle'dan taşınacağını duyurdu. Bezos geçtiğimiz ay "Milyarderler Sığınağı" olarak bilinen Florida, Indian Creek'te 79 milyon dolara bir ev satın almıştı.

Sozcu.com.tr

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161 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin üçüncü kişisi ve Amazon’un kurucusu Jeff Bezos Florida’ya taşınacağını duyurdu.

1994’ten beri Seattle’da yaşayan Bezos, ailesine ve havacılık ve uzay şirketi Blue Origin’in operasyonlarına daha yakın olmak için taşındığını söyledi.

Taşınma kararını perşembe günü Instagram hesabından duyuran Bezos, “Seattle’da başka hiçbir yerde yaşamadığım kadar uzun süre yaşadım ve burada pek çok harika anım var. Bu taşınma ne kadar heyecan verici olsa da benim için duygusal bir karar” dedi.

Bezos Amazon’u 1994 yılında Seattle’daki garajında ​​kurdu ve şehri teknoloji patlaması yaşayan bir şehre dönüştürmek için milyarlarca dolar harcadı.

Bloomberg’ün haberine göre Bezos geçtiğimiz ay “Milyarderler Sığınağı” olarak bilinen Florida, Indian Creek’te 79 milyon dolara 7 odalı bir mülk satın aldı. Yaklaşık 2 dönümlük alandaki evde sinema, kütüphane, havuz ve şarap mahzeni bulunuyor.

Bezos’un yeni evi bu yaz 68 milyon dolara satın aldığı başka bir mülkün hemen yanında yer alıyor.

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