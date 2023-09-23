Joe Biden, grevdeki işçileri ziyaret edecek

ABD Başkanı Joe Biden, grevdeki otomobil işçilerine destek için gelecek hafta Michigan'a gideceğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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ABD Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası’nın (UAW) Ford, GM ve Stellantis şirketlerinde yaklaşık 150 bin işçi ile başlattığı greve ABD Başkanı Joe Biden’dan destek geldi.

Biden, sosyal medya hesabında paylaştığı mesajında salı günü Michigan’da grev yapan işçileri ziyaret edeceğini söyledi. Biden, “Amerikan otomobil üretiminin iyi ücretlerle gelişmesini sağlayacak bir kazan-kazan anlaşmasının zamanı geldi” dedi.

Biden mesajında, “Salı günü Michigan’a gidip grev alanına katılacağım ve yaratılmasına katkıda bulundukları değerden adil bir pay almak için mücadele eden UAW üyesi kadın ve erkeklerle dayanışma içinde olacağım” değerlendirmesinde bulundu.

GREV GENİŞLEDİ

Birleşik Otomotiv İşçileri sendikası, dün büyük otomobil üreticilerine karşı grevini genişlettiğini duyurarak 20 eyalette General Motors ile Stellantis tarafından işletilen 38 dağıtım merkezinde daha iş bıraktıklarını açıkladı.

Ayrıca sendika, Ford ile yapılan görüşmelerde de ücret, iş güvenliği ve diğer konularda ilerleme kaydedildiğini ve şirketin anlaşmaya varma konusunda ciddi olduğunu aktardı.

OTOMOTİV İŞÇİLERİNİN GREVİ

UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi greve gitme kararı almıştı.

Böylece 3 büyük otomobil üreticisini hedef alan ve “Ayağa Kalk” olarak adlandırılan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil fabrikasının işçileri birlikte greve gitmişti.

Grev kararının ardından sendika üyesi işçiler, GM'nin Missouri'deki montaj fabrikasında, Michigan'daki Ford fabrikasında ve Ohio'daki Stellantis'in Jeep fabrikasında iş durdurmuştu.