JPMorgan CEO’su: Bankacılık krizi henüz bitmedi

JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, banka hissedarlarına yazdığı mektupta ABD'de başlayan ve Avrupa'ya sıçrayan bankacılık krizinin henüz sona ermediğini, krizin etkisinin uzun yıllar boyunca hissedileceğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan’ın CEO’su Jamie Dimon, geçen ay piyasaları sarsan ABD bankacılık krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dimon krizin henüz bitmediğini söyledi ve etkilerinin yıllarca hissedileceği tahmininde bulundu. Ünlü CEO, ABD makamlarının krize daha fazla kuralla “aşırı tepki vermemesi” gerektiğini söyledi.

Hisse sahiplerine yazdığı kapsamlı yıllık mektubunda pek çok konuda değerlendirmelerde bulunan Dimon, yapay zeka ve ChatGPT kullanımı konusundaki hedefleri ve jeopolitik konulara ilişkin görüşleri de dahil olmak üzere birçok konuya değindi.

‘KRİZ HENÜZ BİTMEDİ’

Uzun süredir bankanın CEO’su olan Dimon yıllık mektubunda, “Ben bu mektubu yazarken, mevcut kriz henüz sona ermedi ve kriz geride kaldığında bile bunun yansımaları sürecek” dedi.

Son olayların 2008 küresel mali krizi sırasında yaşananlara hiç benzemediğini savunan Dimon, “Amerikalıların bankalarına olan güvenini zedeleyen herhangi bir kriz tüm bankalara zarar verir. Bu krizden önce de bilinen bir gerçekti” değerlendirmesinde bulundu.

‘FIRTINA BULUTLARI EKONOMİYİ TEHDİT EDİYOR’

‘Fırtına bulutlarının’ geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ekonomiyi hala tehdit ettiğine işaret eden Dimon, şunları kaydetti:

“Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Credit Suisse’in çöküşleri piyasanın beklentilerini önemli ölçüde değiştirdi, tahvil fiyatları önemli ölçüde toparlandı, borsa düştü ve piyasanın resesyon olasılığı arttı. Bu 2008’e hiç benzemese de bu mevcut krizin ne zaman sona ereceği belli değil.

Piyasada pek çok gerginliğe neden oldu ve bankalar ile diğer borç verenler daha muhafazakar hale geldikçe finansal koşulların bir miktar sıkılaşmasına neden olacağı açık. Ancak bu aksamanın tüketici harcamalarını yavaşlatıp yavaşlatmayacağı belirsiz.”

‘DÜZENLEYİCİ GEREKLİLİKLERİNİ YERİNE GETİRMEK YETMİYOR’

Dimon ayrıca düzenleyicilerin sistemde yapabileceği ani değişikliklere karşı uyarıda bulundu. ABD’de son dönemde bankacılık sisteminde yaşanan sorunlara değinen Dimon, “Bankacılık sistemindeki stres göz önüne alındığında yalnızca düzenleyici gerekliliklerini yerine getirmek yeterli değil” dedi.

Dimon son olarak, Ukrayna’daki savaşı ve Çin ile artan jeopolitik gerilimi gerekçe göstererek, dünyanın zorlu bir dönemden geçtiğini belirtti.

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