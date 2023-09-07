JPMorgan, Türkiye için faiz tahminini katladı

JPMorgan'a göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımlarına hız verecek.

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ABD’li yatırım bankası JPMorgan, TCMB'nin eylül ve ekimdeki para politikası kurulu (PPK) toplantılarında 500’er baz puan faiz artırımı beklediğini açıkladı.

YÜZDE 10 ARTACAK

Banka, bu hamle ile Merkez Bankası’nın faiz oranını gelecek iki ayda toplamda yüzde 10 puan artıracağını tahmin ediyor.

Yatırım bankasının yayımladığı araştırma notunda şu ifadeleri kullandı:

“Şu anda faiz artırımlarının önden yüklemeli olacağını tahmin ediyoruz: Öngörülen mali gevşeme ve yukarı yönlü enflasyon sürprizleri hesaba katıldığında, önceki 250’şer baz puanlık artış tahmini yerine, eylüldeki PPK toplantısında 500 baz puan ve ekimdeki PPK toplantısında 500 baz puanlık artırım bekliyoruz.”

JPMorgan, yüzde 35’lik yılsonu faiz tahmini ve yüzde 45’lik 2024 sonu faiz tahminine yönelik “yukarı yönlü risklerin” olduğunu da ekledi.

MORGAN STANLEY DE YÜKSELTTİ

ABD’nin önde gelen bir diğer bankası Morgan Stanley de Orta Vadeli Program'ın (OVP) açıklanmasının ardından bir değerlendirme notu yayımlamıştı.

Bankanın “OVP: Daha fazla sıkılaşma geliyor” başlıklı notta, yeni faiz tahminlerine de yer verilmişti. Buna göre Morgan Stanley, 2023 sonu için yüzde 30 olan politika faizi beklentisini yüzde 35'e yükseltmişti. (REUTERS)

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