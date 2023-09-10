JPMorgan uyardı: Apple gelecekte zorlanabilir

Çin'in kamu kurumlarında iPhone kullanma yasağını genişleteceği haberleri şirketi sarsmaya devam ediyor. Son olarak JPMorgan, iPhone 15 lansmanı öncesi Apple için kötü haber verdi.

Sozcu.com.tr

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Çin’de Apple’a getirilen kısıtlama dev şirketi sarsarken ABD’nin en büyük bankalarından JPMorgan yatırımcıları uyardı.

JPMorgan’a göre, Apple hisselerinin yılın ikinci yarısında daha iyi bir performans sergilemesi pek mümkün görünmüyor.

Bunun nedeni ise yüksek değerleme ve Çin’de artan risklerin gelecek hafta merakla beklenen iPhone15 lansmana gölge düşürmesi.

Banka analistleri dün yayınladıkları bir notta dünyanın en büyük şirketi için fiyat hedefini hisse başına 235 dolardan 230 dolara düşürdü

REKABET KIZIŞIYOR

Uzmanlar Apple’ın en büyük dış pazarı olan Çin’de iPhone kullanımına yönelik kısıtlamalarının tam da rekabetin kızıştığı ve Çinli rakiplerin yeni amiral gemisi telefon modellerini piyasaya sürdüğü dönemde gerçekleştiğini belirtti.

Notta, “Kısıtlamalar Apple’ın piyasada hisse kazanıma devam etmesini zorlaştıracak” ifadelerine yer verildi.

JPMorgan son olarak Apple’ın yılın geri kalanındaki hisse performansının önümüzdeki hafta gerçekleşecek iPhone 15 lansmanına bağlı olduğunu söyledi.

NE OLDU?

Çin, hükümete bağlı kurumlarda Apple'ın iPhone cihazların iş amaçlı kullanımını ve bu cihazları ofise getirilmesini yasakladı. Habere göre bu cihazları kullanma yasağı, geçen haftalarda devlet kurumu çalışanlarına üst düzey yöneticiler tarafından getirildi.

Buna ek olarak, kimliğinin açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Pekin'in bu kısıtlamayı devlete ait işletmeleri ve hükümet kontrolündeki diğer kuruluşları da kapsayacak şekilde genişletmeyi planladığını söyledi.

Çıkan haberler üzerine Apple hisseleri geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 7 geriledi ve şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 200 milyar dolar düştü.

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