JPMorgan’ın Jeffrey Epstein’la temas kurmaya devam ettiği iddia edildi

ABD'li banka JPMorgan'ın sapık milyarder olarak bilinen Jeffrey Epstein'la resmi ilişkilerinin bitmesinin ardından yıllarca temas halinde olduğu iddia ediliyor.

Sozcu.com.tr

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ABD'li yatırım bankası JPMorgan’ın Chase'in fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlardan yargılanan Jeffrey Epstein ile 2013 yılında resmi ilişkisini sonlandırmasına rağmen yıllarca temas halinde olduğu iddia edildi.

ABD'li finansçı ve iş insanı Epstein, fuhuş ve çocuk istismarı gibi suçlardan yargılanmış, sonrasında cezaevinde şüpheli bir şekilde intihar etmişti. Epstein'ın 1998'den 2013'e kadar 15 yıl boyunca bankaya JPMorgan'a para yatırdığı ortaya çıkınca bankanın da başı büyük belaya girmişti.

İLİŞKİLERİNİN DEVAM ETTİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Financial Times’ın haberine göre kaynaklar; Epstein'ın 2013 yılında bankayla resmi diyaloğunun bitmesinin ardından, JPMorgan’dan birkaç yöneticinin Epstein'la ilişkisini devam ettirdiğini ve onunla çeşitli zamanlarda görüştüğünü söyledi.

Bankada üst düzey görevler üstlenen ve 4 trilyon dolarlık varlık yönetimi işini yürüten Mary Erdoes’un 2011 ve 2013’te Epstein'ın New York’taki evini de ziyaret ettiği iddia edildi. Ayrıca Erdoes’un 1998’den 2013’e kadar Epstein bankanın müşterisiyken, Epstein ile düzinelerce e-posta alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Erdoes konu ile ilgili ifadesinde ifadesinde, JPMorgan’ın Epstein’ın suçlarından haberdar olduğunu söyledi. Erdoas’a göre banka, müşterisi ile ilişkisini kesmeden yaklaşık yedi yıl önce, Epstein’ın “reşit olmayan kızları” evine getirmek için nakit ödeme yapmakla suçlandığından haberdarmış.

NE OLDU?

Jeffrey Epstein, cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunmuştu.

Epstein, 2002'den 2005'e kadar Manhattan'daki malikanesinde ve Palm Beach'teki mülkünde, reşit olmayan kızlara fuhuş yaptırmak suçundan yargılanmayı bekliyordu.

DAVALAR NEDEN AÇILDI?

Birçok seks suçundan gözaltında tutulduğu hapishanede 2019'da ölen Jeffrey Epstein'in mağduru olan iki kadın, ABD'li milyarderin çalıştığı iki banka olan JP Morgan ve Deutsche Bank'a dava açmıştı.

Kadınlar bankaları ‘Epstein'ın, fuhuş ağını finans kurumlarının desteği olmadan yürütemeyeceğini' iddiasıyla suçlamıştı.

JPMorgan'a dava açan bir kadın, bankayı ‘seks ticareti yapan kişiye özel muamele sağlamakla suçlamıştı. Davacı bankanın özel muamelesi sayesinde suçun devam edebildiğini ve bankanın genç kadınların istismar edilmesine neden olduğunu iddia etmişti.

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