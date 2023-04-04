Kalaşnikof silah üretimini yüzde 20 artırdı

Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, 2022'de son 20 yılın en yüksek silah üretimini gerçekleştirdi.

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Rus savunma sanayi şirketi Kalaşnikof, silah üretimini bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artırdı.

Kalaşnikof'tan yapılan yazılı açıklamada, şirketin silah üretimini geçen yıl olduğu gibi bu yıl da artırdığı belirtildi.

Şirketin silah üretiminin bu yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 arttığı bilgisine yer verilen açıklamada, Kalaşnikof'un, silahın yanı sıra sivil ürünlerin üretimini de önemli oranda artırdığına işaret edildi.

SON 20 YILIN EN YÜKSEK ÜRETİMİ

Şirketten 10 Ocak tarihinde yapılan açıklamada, 2022 yılında son 20 yılın en yüksek silah üretiminin gerçekleştirildiği bilgisine yer verilmişti.

Rus haber ajansı RİA Novosti'de Kasım 2022'de yer alan haberde ise Kalaşnikof'un Rus ordusuna askeri teçhizat tedarikinde koordinatör olarak görevlendirildiği bildirilmişti. (AA)

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