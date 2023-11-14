Kamu alacakları için gecikme zammı kararı

Amme alacakları için uygulanan gecikme zammı oranı yüzde 3,5 olarak belirlenirken, tecil faiz oranı ise yıllık yüzde 24'ten yüzde 36'ya yükseltildi.

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‘Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Karara göre, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’da yer alan gecikme zammı oranı, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 3,5 olarak belirlendi.

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ DE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Tahsilat Genel Tebliği de Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, amme alacaklarında yıllık yüzde 24 olarak uygulanan tecil faizi oranı bugünden itibaren yüzde 36 olarak belirlendi.

Bugünden önce yapılan müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarıyla tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun ödenmekte olan amme alacaklarına tecil şartlarına uygun ödendikleri sürece müracaat tarihlerinden itibaren eski tecil faizi oranı uygulanacak.

Aynı şekilde, bugünden önce tecil talebinde bulunulmuş ve talep kabul edilerek tecil edilmiş amme alacaklarına yönelik tecilin ihlal edilmiş olması ancak, yeni talepler üzerine yeniden tecil yapılması (tecilin geçerli sayılması) halinde, bugüne kadar eski tecil faizi oranı, bugünden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına ise yüzde 36 tecil faizi geçerli olacak.