Kamu emekçileri meydana indi

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, hükümetin zam teklifini protesto etmek amacıyla meydanlara indi.

Sozcu.com.tr

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK), hükümetin memur ve memur emeklilerine yönelik zam teklifini protesto etmek amacıyla meydanlara indi.

KESK Ankara Şubeler Platformu yetkililerinden yapılan açıklamada, “Ücretliye yapılan zamlar, KDV’deki artışlar, yağmur gibi yağan zamlar nedeniyle ücretler eriyor. Her toplu sözleşmede kamu emekçileri kaybediyorsa, durumu kabullenen, zamları ayakta alkışlayan sendikalar var” denildi ve şu çağrıda bulunuldu:

“Çağrıda bulunuyoruz: Gelin, bir kez olsun birlikte mücadele edelim, üretimden gelen gücümüzü kullanalım.”

Eylemde ‘Sağım solum işkence, işte AKP’, ‘Devlet Güdümlü Sendikaya Hayır’ sloganları atıldı.

16 AĞUSTOS’TA İŞ BIRAKMIŞLARDI

Öte yandan KESK, hükümetin Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde aldığı zam kararı teklifine tepki olarak 16 Ağustos’ta ülke genelinde iş bırakma eylemi yapmıştı.

Yapılan eylemlerde, “İktidarın sefalet koşullarını dayatan TİS teklifine, ekonomik, sosyal, özlük ve demokratik hakların gaspına, sarı sendikalara karşı haklarımız için birlikte mücadeleye” denilmişti.