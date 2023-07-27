Kamu idareleri bütçe tertiplerine toplam 1.1 triyon TL ödenek eklendi

Kamu idarelerinin bütçe tertiplerine 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanunla toplam 1.1 trilyon TL ödenek eklendi.

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Kamu idarelerinin bütçe tertiplerine 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile bağlı cetvellerinde değişiklik yapılmasına dair kanunla toplam 1.1 trilyon TL ödenek eklendi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan söz konusu kanuna göre, kamu mali kontrol kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Sayıştay, bakanlıklar, Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet, Gelir İdaresi, AFAD, Göç İdaresi, Avrupa Birliği, Strateji ve Bütçe başkanlıkları ile yükseköğretim kurumlarının bütçe tertiplerine 1.07 trilyon TL ödenek eklendi.

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELERE 45 MİLYAR TL

Yasa kapsamında ayrıca, ÖSYM, TÜBİTAK, Karayolları Genel Müdürlüğü, GAP Bölge Kalkınma Başkanlığı, Devlet Su İşleri, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu’nun da dahil olduğu özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine ise 45 milyar TL ödenek eklendi.

Bu çerçevede, yasayla, 2023 yılı genel bütçe gelir tahmini 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanununa bağlı (B) işaretli cetvelde yer aldığı şekilde toplam 1.1 trilyon TL artırıldı. (REUTERS)

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