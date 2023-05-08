Kamu işçilerinden hükümete: Toplu iş sözleşmesi görüşmeleri bir an önce sonlandırılmalı

Kamuda çalışan işçilerin üç aydan bu yana yanıt bulmayan zam talepleri tepkilere neden oluyor. Hükümetin işçileri oyaladığını, bu durumun sabırları taşırdığını belirten Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, "Dün hükümetin yeni bir teklif ile masaya gelmesi beklenirken hükümet yine masaya eli boş gelmiştir" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şubesine bağlı üyeler, hükümet ile Türk-İş, Hak İş arasında kamu işçisinin 2023-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2023 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’nde görüşmelerin biran önce çözümlenmesini istiyor.

Ülkede yaşanan ciddi ekonomik kriz ve özellikle işçileri ezen enflasyon rakamları nedeni ile emekçilerin büyük bir umut ve sabırla beklediği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin bir türlü sonlandırılmadığını belirten Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, “Dün hükümetin yeni bir teklif ile masaya gelmesi beklenirken hükümet yine masaya eli boş gelmiştir. Bu düpedüz işçiyi oyalamak ve ipe un sermektir. Israrla söylediğimiz gibi aileleri ile birlikte yaklaşık 2.5 milyon insan açıkça geçim sıkıntısına girmiştir ve aylardır bu sıkıntının atlatılması için büyük umutlarla beklemektedir. Herkesin bir sabrı vardır ve işçi kesiminin bu sabrı tükenmiştir. Aldatılmaktan, bekletilmekten, uzayacak işi karıştırmamaktan, açık kalan mikrofonlardan haklarının gasp edilmesinden bıkmış usanmıştır. Artık yeter” dedi.

“YAPILACAK PROTOKOL BİR AN ÖNCE YAPILMALI”

Enflasyon oranının yüzde 100'leri geçtiğini, son bir yıl içinde temel tüketim mal ve hizmetlerine yüzde 300'lere varan zamların yapıldığını söyleyip, böyle bir ortamda, Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolünün getireceği ücret ve sosyal hak artışlarının, ücret dışı hükümlerle geri nitelikte bir toplu iş sözleşmesi protokolü olmaması gerektiğini vurgulayan Şube Başkanı Hasan Atak, “”Bir kez daha söylemek gerekiyor ki; yapılacak protokol bir an önce yapılmalı ücret ve ücret artış oranları, enflasyon ve döviz artışları başta olmak üzere genel ekonomik veriler dikkate alındığında işçi tarafının teklifleri amasız, fakatsız kabul edilmelidir. Masada bizim temsilcimiz olan Türk İş kamuda çalışan işçilerin gelirlerini korumaya ve geliştirmeye odaklanmalıdır. Ekonomi yönetiminin beklentilerini ve hedeflerini gerçekleştirme işi hükümetin görevidir bizlerin değil. Hükümetin şu an masada getirdiği teklif özellikle son bir yıl içinde ücretlerde yaşanan aşınmanın yarısını bile karşılamaktan uzaktır. Düşük ücret artışı, açık biçimde işçi gelirlerinden genel bütçeye haksız kaynak aktarımı anlamına gelmektedir” diye konuştu.

“HÜKÜMET İŞÇİ TEKLİFLERİNİ KABUL ETSİN”

Sendikacıların şapkayı önlerine alarak bu oyalama taktiği olduğunu dile getirdiği bu duruma ‘dur’ demeyi bilmesi gerektiğini ifade eden Atak, “İşçiler adına yapılması gereken yapılacak şey bellidir. Kaderine razı olmayan mevcut sistemin değiştirilmesi için tüm demokratik kitle örgütleri, sınıf örgütleri, meslek örgütleri ile birlikte yol yürümek ve işçinin hakkını teslim etmektir. Buradan hükümete çağrımız, acilen Kamu Çerçeve Protokolü için uygulanan oyalamalara son verip bu orta oyununu bitirmesi ve işçi tekliflerini kabul etmesidir” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Kamu işçisi için zam pazarlığı sürüyor

İlginizi Çekebilir Hak-İş, kamu işçilerine toplu sözleşme için tarih verdi