Kamu işçilerinden ‘yetersiz zam’ tepkisi

Eskişehir’de Türk Harb-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamamasına tepkili.

Kemal ATLAN

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Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş ve Hak-İş heyetleri ile işvereni temsil eden TÜHİS yetkilileri arasında pazarlık sürüyor.

İşçiler, Türk-İş ve Hak-İş’in hükümete sunduğu yüzde 15 refah payı + yüzde 45 zam teklifini yetersiz bulurken, hükümetin yüzde 30 teklif edeceği söylentileriyle karşı karşıya.

Hükümetle Türk-İş arasında devam eden görüşmelerin gidişatını değerlendiren Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, “Türk-İş ve Hak-İş'in hükümete teklifi açıklanmış; ilk altı ay için yüzde 15 refah payı + yüzde 45 zam istenmiştir. Bu teklif, büyük mağduriyet yaşayan işçiler tarafından yetersiz bulunmuştur” dedi.

Atak, “Bu yetersiz rakamlara rağmen hükümetin yüzde 30 teklif edeceği söylentileri dahi tabanda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır” diye konuştu.

‘ALIM GÜCÜMÜZ HER GEÇEN GÜN AZALIYOR’

İşvereni temsilen hükümet ve işveren sendikası TÜHIS ile işçileri temsilen Türk-İş ve Hak-İş arasında yaklaşık 700 bin işçiyi ilgilendiren Kamu Çerçeve Protokol görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeleri değerlendiren Türk Harb-İş Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Hasan Atak, kamu çalışanlarının mali durum açısından en zor günlerini yaşadıklarını söyledi.

Son yıllarda artan enflasyona bağlı olarak ülkede yaşanılan ekonomik sıkıntılar ve maaşlarda yaşanan erimenin ortada olduğunu belirten Atak, şöyle dedi:

“Alım gücümüz her geçen gün azalmaya devam etmektedir. Son 10 yıldır enflasyon karşısında eriyen maaşlarımız yoksulluk sınırının altında kalmaya başlamış, maaşlarımızın açlık sınırı ile arasındaki makas neredeyse tamamen kapanmıştır. Her ay işçinin emekçinin maaşı eline geçmeden yüksek enflasyon, vergiler ve sürekli çarpıtılan TUİK rakamları karşısında eriyip gitmektedir.”

‘GEÇİM SIKINTIMIZI ORTADAN KALDIRMAYACAK ZAM KABUL EDİLEMEZ’

İnsanca yaşanılabilir bir hayat için hükümetin çalışanlarını hafife almadan daha ciddi teklifler vermesi gerektiğini ve şayet bu olmuyorsa buna karşı ciddi tepkiler vermek gerektiğini vurgulayan Atak, “Yıllardır hem üretirken, hem tüketirken ağır vergi yükü altında ezilen çalışanlar için vergi diliminin yüzde 15 de sabit tutulma vaatleri, reel anlamda enflasyona ezdirmeme sözleri tutulmamakta, hatta kazanılmış haklar sürekli olarak geriye götürülmektedir” dedi.

“Kamu Koordinasyon Kurulu ile Hükümet arasında yapılan Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Hükümetin ekonomik krizi, bütçe olanaklarını gerekçe göstererek var olan geçim sıkıntımızı ortadan kaldırmayacak oranlarda zam teklif etmesi kabul edilemez bir tekliftir” diyen Atak, şöyle devam etti:

“Türk-İş ve Hak-İş'in hükümete teklifi açıklanmış; ilk altı ay için yüzde 15 refah payı + yüzde 45 zam istenmiştir. Bu teklif büyük mağduriyet yaşayan işçiler tarafından yetersiz bulunmuştur.

Bu yetersiz rakamlara rağmen hükümetin yüzde 30 teklif edeceği söylentileri dahi tabanda büyük bir rahatsızlık yaratmıştır. Bu nedenle bizler kurullarımızla üyelerimizle birlikte kamu çerçeve protokolünün bir an önce imzalanması ve Türk-İş’in taleplerinin tavizsiz hayata geçirilmesi için üretimden gelen gücün kullanılmasını talep ediyoruz.

Türk İş’ in verdiği tekliflerden geri adım atmamasını talep ediyoruz ve aileleri ile birlikte 2,5 milyon insanın beklentilerine cevap vermesini istiyoruz.”

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