Kamu işçisi zam oranı ne kadar? Kamu işçisi maaşı ne kadar oldu?

Kamudaki 700 binden fazla işçinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü açıklandı. Toplu sözleşme ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapılırken, en düşük ücreti 15 bin TL’ye çıkarıldı.

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Kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2023 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri sona erdi.

KAMU İŞÇİSİ ZAM ORANI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bu toplu sözleşme ile refah payı dahil ücretlerde yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük ücreti 15 bin TL'ye çıkarıyoruz” dedi.

“Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilerimize yüzde 4 ila yüzde 6 arasında prim ödemesi uygulamasını da bu sözleşmeyle getiriyoruz” diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Ayrıca gazi, terör mağduru ve şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, sosyal yardım ödemesi, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye, gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz. Toplu sözleşmenin işçilerimize, kurumlarımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

ASGARİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

“Tüm vatandaşlarımızın gelirini artırarak refah seviyesini yükseltecek yeni düzenlemelerde yapacağız” da diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

“Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz. Temmuz ayı için bu doğrultuda enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bilhassa memurlarımız müsterih olsunlar. Onların haklarını teslim etmek ayrıca bizim boynumuzun borcudur.”

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, “Önemli bir aşamayı geride bıraktık. Ortaya çıkan tablonun hayırlı olmasını temenni ediyorum” derken; Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “Benim ve Mahmut beyin görevi de işçilerin çıkarlarını korumak” diye konuştu.

EN AZ 15 BİN TL TALEP EDİLMİŞTİ

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak talebi, “aylık brüt taban ücretin 15 bin liraya yükseltilmesi, bunun yapılmasının ardından bütün ücretlere yüzde 15 refah payı ilave edilmesi” olarak öne çıkmıştı.

Taban ücret artışı ve refah payının eklenmesinden sonra ise birinci 6 ay için yüzde 45, ikinci, üçüncü ve dördüncü 6 aylar için yüzde 5’er zam ve enflasyon farkı istenmişti.