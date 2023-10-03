Kamu-Sen’den enflasyon tepkisi: Memur zamları revize edilmeli

Enflasyon rakamlarına bakıldığında geride kalan ayların memurların aleyhine işlediğini belirten Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Kahveci, "Piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen zam oranlarının revize edilerek memur ve emeklinin alım gücünün yükseltilmesi öncelikli talebimizdir" dedi.

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci yaptığı yazılı açıklamada, açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında geride kalan her ayın kamu çalışanlarının aleyhine işlediğini belirtti.

Kahveci, temmuz-aralık döneminde memur maaşlarındaki erimenin hızla devam ettiğini belirterek, yılın bitmesine 3 ay olmasına rağmen enflasyon farkının şimdiden yüzde 18,04 olduğunu ifade etti.

ALIM GÜCÜ DÜŞECEK

Kahveci, kalan 3 aylık dönemde memur maaşlarındaki erimenin yüzde 30-35 olmasının beklendiğine işaret ederek, zorunlu harcama kalemlerindeki artışlar, kur artışları, akaryakıt ve diğer başlıklarla birlikte kamu görevlilerinin alım gücünün daha da düşeceğini belirtti.

Enflasyonun seyrinin 2024’te de bu şekilde devam etmesi durumunda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde ortaya konulan yüzde 15+10’luk maaş artış oranının son derece yetersiz kaldığını aktaran Kahveci, “Piyasa gerçekleriyle örtüşmeyen bu oranların revize edilerek memur ve emeklinin alım gücünün yükseltilmesi en öncelikli talebimizdir” değerlendirmesinde bulundu.

Kahveci, “Enflasyon farkı kadar zammın, sıfır zam olduğunu bir kez daha ifade ediyor, uzun zamandan beri dile getirdiğimiz refah payı uygulamasının yeniden hızlı bir şekilde hayata geçirilmesini talep ediyoruz. Memurlarımızın ekonomik sorunlarının çözümü, enflasyonun üzerinde bir maaş zammı, geçmiş dönem zararlarının telafisi ve alım güçlerini artıracak olan refah payı uygulamasından geçmektedir” dedi. (AA)

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