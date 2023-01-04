Kamu-Sen’den memura seyyanen zam talebi

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, maaş artış oranının yüzde 30'a çıkarılmasının kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamadığını belirterek, seyyanen bir ücret artışı yapılması gerektiğini ifade etti.

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, memur zammı ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın memur maaşları ve memur emeklisi aylıklarına dün yüzde 25 zam açıkladığını anımsatarak, bu oranın artırılması yönünde başta sosyal medya üzerinden olmak üzere talepte bulunduklarını belirtti.

BEKLENTİLER KARŞILANMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün TBMM’de yeni zam oranını yüzde 30 olarak açıkladığını hatırlatan Kahveci, şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanının bugün yaptığı açıklamada, maaş artış oranının yüzde 30’a çıkarılmasıyla önemli bir adım atılmış ancak kamu çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır.

Gelinen bu noktada, kamu çalışanlarına ve emeklilerimize seyyanen bir ücret artışı yapılması, yaşanan ücret adaletsizliğinin ve gelir kaybının giderilmesi anlamında en doğru yaklaşım olacaktır.” (AA)