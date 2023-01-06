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Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemeleri 27 Ocak ve 17 Nisan'da yapılacak.

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Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemelerinin tarihleri belli oldu

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