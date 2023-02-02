Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi gelecek hafta bakanlığa teslim edilecek

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesiyle ilgili çalışmaya bugün son halinin verileceğini, gelecek hafta başında da bu çalışmanın bakanlığa teslim edileceğini söyledi.

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Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamuda çalışan 700 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi koordinasyonuyla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplu iş sözleşmesine ilişkin çalışmanın bitmek üzere olduğunu söyleyen Atalay, “Kamu sözleşmelerinde gündemde taban ücretleriyle ilgili iyileştirme var, refah payı var, ilk 6 ayla ilgili talep edilecek zam var, sosyal yardımlar var, fazla çalışma ücretleri var, hizmet zammı var. Aşağı yukarı 18’e yakın madde var” dedi.

“Arkadaşlar son şeklini bugün verecekler” diyen Atalay, “Hafta başında da arkadaşlarımız yaptığı görüşmelerin sonuçlarını bakanlığa teslim edecekler” diye konuştu.

KIDEM TAZMİNATI AÇIKLAMASI

Kamu toplu iş sözleşmeleri ile ilgili Hak-İş ile görüşme yaptıklarını da kaydeden Atalay, “Şu anda 700 bine yakın kamu sözleşmesinin bir an evvel bitmesiyle ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor. İşçinin de talebi bizim de talebimiz, seçim sathına girmeden kamu sözleşmelerini bitirmek” dedi.

Kıdem tazminatının, sendikaların ve işçilerin kırmızı çizgisi olduğunu söyleyen Atalay, şöyle dedi:

“Kıdem tazminatı almayanlarla ilgili bir düzenleme yapılırsa iktidar veya muhalefet ne yapılıyorsa desteğe varız ama bununla ilgili ‘Patronlarla oturalım konuşalım’ diyorsanız eğer biz ne zaman sermayeyle otursak eldeki imkanları kaybettik.

Onun için kıdem tazminatına, örgütlenmeye patronların dışında herkesin ihtiyacı var. Gazetecilerin ihtiyacı var, sendikacıların ihtiyacı var, sokakta kağıt toplayanın da ihtiyacı var, motosiklet kuryelerinin de ihtiyacı var.”

‘GEÇİCİ İŞÇİ SORUNUNU HALLOLMUŞ GÖRÜYORUM’

Kamu sözleşmesinin dışında son 2-3 aydır EYT’nin ülke gündeminde olduğunu hatırlatan Atalay, şöyle devam etti:

“Şu an önümüzde geçici işçi sorunu var. Sayın bakanımız bununla ilgili açıklama yapıyor, diyor ki ‘Bunu halledeceğim’.

Ben Türk-İş başkanı olarak bu işi hallolmuş, bitmiş olarak görüyorum çünkü devletin bakanı açıklıyor, ‘Bu mesele hallolacak’ diye.

Bir an evvel geçici işçi ile ilgili bu mesele ülke gündemine getirilip gündemden düşürülsün. Onun dışında taşeronlarımız var. ‘Taşeron’ iyi bir laf değildir. ‘Taşeron’ lafından ne ben hoşlanıyorum ne de taşeronlar hoşlanıyor. Bu konu ülke gündeminden çıksın, bunlarla ilgili de bir yasal düzenleme bir an evvel yapılsın. Bu mesele ülke gündeminden çıksın hallolsun.”

‘SEÇİMDEN ÖNCE TALEPLER YERİNE GETİRİLSİN’

Atalay, seçimden önce taleplerin yerine getirilmesi ve mağduriyetlerin giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Seçim satına girmeden evvel kamu sözleşmelerinin bitmesini talep ediyoruz, geçici işçilerin kadro almasını talep ediyoruz, taşeron meselesinin ülke gündeminden kalkmasını talep ediyoruz. Biz FETÖ’ye, PKK’ya ‘taşeron’ diyoruz. Bu lafı da ülke gündeminden çıkaralım” dedi. (DHA)

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