Karadeniz gazı hâlâ mutfaklara ulaşmadı

Karadeniz’deki yerli doğalgazın aylar önce evlere ulaşması gerekirken resmi raporlara göre Karadeniz gazının yerli üretimdeki payı sıfır oldu.

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, “İktidar seçimden önce kendi siyasi çıkarı için vatandaşlarımızı kandırdı. Bugün Karadeniz doğalgazı hâlâ sisteme verilmiş değil” açıklaması yaptı. Konut tüketimine verilen doğalgazın yüzde 94.3'ünün ithal olduğunu kaydeden Akın, şunları kaydetti:

ÖNCE MART, SONRA AĞUSTOS

“Günlük 10 milyon metreküp olmak üzere aylık 300 milyon metreküp doğalgazın sisteme verilmesi gerekiyordu. Bugün Filyos üzerinden verilen gaz miktarı sıfır. En son açıklanan Haziran 2023 tarihli resmi rapora göre Adıyaman, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'da üretilen doğalgazın toplam miktarı ise 39 milyon 612 bin metreküpü buluyor. Haziran ayında konut tüketimi tek başına 687 milyon 680 bin metreküp. Dolayısıyla mevcut üretimimiz mevcut konut tüketiminin yüzde 5.7'sini karşılayabiliyor.” Akın, gazın evlere geleceğine ilişkin verilen tarihleri hatırlattı: “Önce ‘Mart 2023'te evinizde olacak' dediler. Ardından ‘Mayıs 2023'te ilk fazı devreye alıyoruz, ikinci faz da Eylül 2023'te devreye alınacak' dediler. Daha sonra ‘Ağustos 2023'te yerli gaz sistemde olacak' dediler. Eylül ayındayız, bugün için tek bir metreküp Karadeniz gazı bile sisteme verilmiş değil.”