Karadeniz’deki gerilim buğday fiyatlarını yükseltti

Buğday fiyatları Karadeniz'deki gerilimin etkisiyle yüzde 2'den fazla yükseldi.

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Buğdayın Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları Karadeniz’de gerilimin tırmanması sonrasında arza dair endişelerin güçlenmesiyle cuma günü kaydettiği kazanımları artırarak yüzde 2’nin üzerinde yükseldi.

Rusya, önemli Rus ihracat merkezi olan Karadeniz’deki Novorossiysk limanı yakınındaki Rus deniz üssüne Ukrayna’nın saldırdığını ve Rus savaş gemilerinin İHA’ları imha ettiğini geçen hafta açıklamıştı.

Rusya 2 Ağustos’ta Ukrayna’nın tahıl ihraç etmesini engellemek amacıyla Ukrayna’nın Tuna Nehri’ndeki İzmail limanına saldırmıştı.

Buğday vergilerini düşürmeyi ya da tamamen kaldırmayı değerlendiren Hindistan’da talebin artacağı beklentileri de fiyatlara destek sağladı.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan buğday vadeli kontratları 6.54 dolar/bushel ile 2 Ağustos’tan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından yüzde 2.1 artışla 6.46 dolar/bushel, yani 237.4 dolar/ton seviyesine yükseldi.

Soya fasulyesi ise yüzde 1.7 gerileyerek 13.10 dolar/bushel yani 481.3 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır da yüzde 0.2 gerileyerek 4.96 dolar/bushel yani 195.3 dolar/ton seviyesine düştü. (REUTERS)

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