Katar ortaklı BMC’ye yeni statü

Bu yıl 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verilen toplam 83 şirkete, 2021'de Ethem Sancak'ın Tosyalı Holding'e sattığı BMC Otomotiv de eklendi. Bu statüyü alan şirketler ihracatçılara verilen devlet desteklerinden öncelikli olarak faydalanıyor.

Sozcu.com.tr

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Ticaret Bakanlığı, bir şirkete daha “dış ticaret sermaye şirketi” statüsü verdi.

Bakanlığın, Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla bu yıl “dış ticaret sermaye şirketi” statüsü verilen toplam 83 şirkete BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ de eklendi.

Böylece, dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilen şirket sayısı 84’e çıktı.

Kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC’yi 2014’te TMSF’den alıp yarısını Katarlılara yüzde 25’ini de Öztürk ailesine satan Ethem Sancak, 2021’de kalan hisselerini de sıfırlamıştı. Sancak’la birlikte Öztürk hisselerini de alan Tosyalı Holding ise BMC’nin yeni büyük ortağı olmuştu.

DIŞ TİCARET SERMAYE STATÜSÜ NEDİR?

Dış ticaret sermaye şirketine sahip şirketler, ülkenin ihracatının geliştirilmesi, tanıtılması ve pazardaki payının arttırılması için devlet yardımlarından öncelikli olarak faydalanan şirketler olarak tanımlanıyor.

Bu statü, sermayelerinin en az 2 milyon TL’si ödenmiş olan ve bir önceki takvim yılında gümrük beyannamesi en az 100 milyon ABD doları veya eş değerdeki fiili ihracatı gerçekleştiren anonim şirketlere veriliyor.

ETHEM SANCAK, KATAR ORDUSU VE TOSYALI HOLDİNG…

Açılımı ‘British Motor Company’ olan BMC, 1964’te kurulmuş; Türkiye'nin en büyük ticari ve askeri araç üreticilerinden biri olmuştu.

Şirket, Çukurova Holding’in Interbank'tan kaynaklanan borçları nedeniyle Mayıs 2013'te Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) geçmiş; 2014'te ise Ethem Sancak TMSF’den tamamını 751 milyon TL'ye satın almıştı.

Sancak ailesi satın alma işleminin hemen ardından şirketin yüzde 49,9’unu 300 milyon dolar bedelle Katar ordusuna devrederek BMC’ye ortak etmişti.

Ethem Sancak daha sonra, elinde kalan hisselerin yüzde 25,1'ini Talip Öztürk'e sattı. Böylece BMC hisselerin yüzde 25’lik kısmı Sancak ailesinde kalmıştı.

Ancak sonraki yıllarda Fuat Tosyalı’nın BMC’ye talip olması sonrası yapılan görüşmeler tamamlandı ve Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Sancak ve Öztürk ailelerinin toplam 50,1’lik hissesi Tosyalı Holding’e geçti.

Satış bedeli ise iddiaya göre 480 milyon dolar oldu. Sancak ve Öztürk ailelerinin hiçbir hissesi kalmazken BMC’nin büyük hissedarı Tosya Holding oldu.

BMC'nin yüzde 49,9'unu 2014’te 300 milyon dolara alan Katar ortakların yönetimdeki yeri değişmemişti. (SOZCU, AA)

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