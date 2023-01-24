Katar Varlık Fonu, İsviçre Bankası Credit Suisse’in en büyük ikinci hissedarı oldu

Katar’ın varlık fonu Katar Yatırım Otoritesi, İsviçre Bankası Credit Suisse'deki payını artırarak bankanın Suudi Varlık Fonu'ndan sonraki ikinci büyük hissedarı oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Katar’ın varlık fonu olan Katar Yatırım Otoritesi (QIA), İsviçre Bankası Credit Suisse’deki hissesini yüzde 5,6’dan yüzde 6,87’ye çıkardı. Böylece QIA Credit Suisse Grup’taki en büyük ikinci hissedar oldu.

İlk olarak Financial Times’ın duyurduğu habere ilişkin Credit Suisse temsilcileri yorum yapmaktan kaçındı.

BİRİNCİ SUUDİLER, İKİNCİ KATARLILAR

Satın almayla birlikte QIA, Credit Suisse’in aralık ayında tamamladığı 4 milyar İsviçre frangı (4,3 milyar dolar-80,8 milyar TL) sermaye artırımının bir parçası olarak yeni hisseler aldı.

Böylece QIA, Suudi Ulusal Bankası’nın hemen ardından İsviçre bankasının en büyük ikinci hissedarı oldu. Suudi Ulusal Bankası, Suudi Varlık Fonu’nun da yüzde 37’sine sahip. Suudiler ayrıca İsviçre Bankası’nda yaklaşık yüzde 10 hisseye sahip.

Bir zamanlar yaklaşık yüzde 10 hisseye sahip olan ve İsviçreli bankanın uzun süre en büyük hissedarı konumunda bulunan Harris Associates ise sermaye artırımları ile birlikte hissesinin yüzde 3’ün altına düştüğünü bildirdi.

EN BÜYÜK HİSSEDARLAR KÖRFEZDEN

İsviçre Bankası’nın en büyük hissedarları olan Ortadoğulu yatırımcılar, genellikle bankanın kritik dönemlerinde sermaye artırımı yapıyor.

QIA daha önce, Credit Suisse’in Nisan 2021’de yaklaşık 2 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvil ihracına katılmıştı. Bu dönemde banka, yatırım fonu nedeniyle 5,5 milyar dolar kaybetmişti.