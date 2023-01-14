Kayseri’de toplu ulaşıma son bir yılda üçüncü zam

Kayseri’de toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Yapılan zammın ardından tam bilet 8,50 TL, indirimli bilet ise 4,25TL oldu. AKP’li Belediye 2022 yılının Şubat ve Ağustos aylarında da toplu ulaşıma zam yapmıştı.

Müslüm EVCİ

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2023 yılı zamları hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Kayseri'de artan maliyetler nedeniyle toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı. Gelen zamla birlikte tam bilet 8,50 TL, indirimli bilet ise 4,25TL olarak belirlendi. Yeni fiyat artışlarıyla birlikte indirimli abonman 120 TL tam abonman ise 360 TL'ye yükseldi.

UKOME'den yapılan açıklamaya göre, yenilenen ulaşım tarifesi 15 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

SON BİR YILDA YÜZDE 150'NİN ÜZERİNDE ZAM YAPILDI

Kayseri'de toplu ulaşım ücretlerine geçtiğimiz Şubat ve Ağustos aylarında da zam yapılmıştı. Son bir yılda üst üste yapılan zamların ardından toplu ulaşım bilet ücretleri yüzde 150'nin üzerinde yükselmiş oldu.

“HİÇ VİCDANINIZ SIZLAMIYOR MU?”

AKP'li belediyenin toplu ulaşım zammına Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanvekili Kazım Yücel tepki gösterdi.

“Her fırsatta borçsuz olduklarını, kredi kullanmadıklarını ileri sürerek övünen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın sırtından geçinmeye devam ediyor” diyen Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Borç konusunda da kredi konusunda da doğruları söylemeyen Memduh Büyükkılıç başkan, şimdi de vatandaşı zora sokmak için toplu ulaşım hizmetlerine zam yaptı. Bizim bakış açımıza göre, ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması gerekiyor.

*Ama maalesef AKP iktidarı ve belediyeleri vatandaşın cebine gözünü dikmiş durumda. Her fırsatta 2023 yılında enflasyonun aşağı doğru sert düşüşler gösterecek açıklaması yapan iktidarın temsilcilerinin aksine yine iktidarın sahip olduğu Büyükşehir Belediyesi ise enflasyonu yukarı çekmek için zam üstüne zam yapıyor.

*Yazık değil mi, günah değil mi? Biraz Allah korkunuz olsun. Fiyatları aşağı çekmek yerine tam bileti 6.50 TL’den 8.50 TL’ye; öğrenci biletini ise 3.25 TL’den 4.25 TL’ye çıkartıyorsunuz. Hiç vicdanınız sızlamıyor mu? Fiyatları sabit tutmak veya aşağı çekmek yerine vatandaşa verdiğiniz asgari ücreti geri alabilmek için nasıl da çaba sarf ediyorsunuz.

*Zamlara doymadınız gitti. Kayserililerin sırtından geçinmeyi bırakın artık. Aman ha, genel başkanın da duymasın, sonra fırçayı da yersin.

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