KDV zammı ne zaman yansıyacak? KDV artışı başlıyor…

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre yüzde 18’lik KDV, yüzde 20, yüzde 8’lik KDV ise yüzde 10 olarak uygulanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28’inci maddesi gereğince KDV zammı 10 Temmuz 2023 tarihinden itibaren yansıyacak.

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Mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a, yüzde 18’lik KDV dilimi ise yüzde 20’ye çıkarıldı. İşte KDV artışının etkilediği ürünler ile diğer vergi ve harçlardaki artış oranları…

KDV ZAMMI NE ZAMAN YANSIYACAK?

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

Buna göre, sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçetede KDV oranı yüzde 8'den yüzde 20'ye çıkarıldı.

Daha çok gıdayı kapsayan yüzde 1'lik KDV diliminde değişiklik yapılmadı.

Özel olarak ayrı bir vergi oranı belirtilmemiş olan ürünlerde KDV oranı yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi.

Benzin, tütün, alkol ve elektronik cihazların KDV oranları yüzde 20 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yürütmesinde, 3605 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28'inci maddesi gereğince verilen karar, 10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

TÜKETİCİ KREDİLERİNDEKİ VERGİ ORANI DA ARTTI

Vergilerdeki artış yalnızca KDV ile sınırlı kalmadı.

Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi de (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.

YURT DIŞINDAN GETİRİLEN TELEFON HARCINDA YÜZDE 228 ARTIŞ

Bir diğer büyük artış ise noter, pasaport ve vize harçları ile yurt dışından getirilen telefon kullanım izin harcında yaşandı.

Harçlar kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçlar yüzde 50 oranında artırılırken; ticari mahiyette olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları için yurt dışından getirdikleri telefon kullanım izin harcı 6,091 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı.

Böylece, yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan izin harcında yüzde 228 oranında artış yapılmış oldu.