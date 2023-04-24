Kentsel Dönüşüm Yarısı Bizden kampanyası başvurusu ne zaman, nasıl yapılacak?

Kentsel Dönüşümde ‘Yarısı Bizden’ kampanyası kapsamında yapılacak konutların en geç 2 yıl içinde teslim edileceğini, hak sahiplerine 10 bin 500 lira taşınma, 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacağı açıklandı. Kentsel dönüşüm kampanyası başvurusu 26 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında, e-devlet üzerinden yapılabilecek.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşüme yönelik “Dönüşümde Yarısı Bizden” kampanyasına dair merak edilen soruları yanıtladı. Kentsel dönüşüm için başvuru tarihlerinin yanı sıra, atılacak adımlar da duyuruldu.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN BAŞVURUSU NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Mülk sahibi 26 Nisan-29 Mayıs tarihlerinde e-devlet üzerinden başvuru yapacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KİRA YARDIMI NE KADAR?

Binanın boşaltılmasıyla TOKİ tarafından başlatılacak süreçte en geç 2 yıl içinde inşaat tamamlanacak, bu süreçte 10 bin 500 lira taşınma ve aylık 5 bin 250 lira kira yardımı yapılacak.

KENTSEL DÖNÜŞÜM YARISI BİZDEN KAMPANYASI NASIL OLACAK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı uzmanları tarafından başvuruda bulunulan binanın ön incelemesi yapılacak ve keşif raporu hazırlanacak.

Gönüllülük esasıyla anlaşma sağlanan bina için protokol hazırlanacak, proje aşamasına geçilecek.

Ruhsat alma süreci başlayacak.