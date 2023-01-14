KESK’ten zam protestosu

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara’da düzenlediği eylemle kamu emekçilerine yapılan yüzde 30’luk zammı protesto etti. Yapılan açıklamada "Sahte rakamlar açıklayan TÜİK, bir ekmeğimizi ve bir kap yemeğimizi çalmıştır" denildi.

Yavuz ALATAN

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Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara'da düzenlediği eylemle kamu emekçilerine yapılan yüzde 30'luk zammı protesto etti.

Eylemde konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sacit Ünalmış, “Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin' yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunç erimesinin karşısında hiçbir karşılığı yoktur” dedi.

‘EMEKÇİLER BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ İLE KARŞI KARŞIYA’

Ünalmış, “Emekçi ve emekliler Bermuda Şeytan Üçgeni ile karşı karşıyadır. İktidar, TÜİK ve yandaş konfederasyonun yarattığı girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücretine mahkum ediliyor'' dedi.

Kamu emekçilerinin AKP iktidarı döneminde sürekli kaybettiğini ve alım gücünün eridiğini savunan Ünalmış, ‘'20 yıl önce emekli ikramiyesi ile ev alırken bugün hayali bile kurulamıyor'' dedi ve şunları söyledi:

‘'6,5 milyon kamu emekçisi ve emekli, iktidarın sahte enflasyon rakamlarının bedelini yıllardır ödüyor.

Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamları üzerine birkaç puan koymaktan ibaret “Müjdesi' yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunçluğu karşısında bir hiçtir.

Nüfusun yüzde 1'ini oluşturan tuzu kuruların, rantçı çevrelerin ve sermayenin dışındaki halkımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Emekçiler ve emeklilerin ücretlerine en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmalıdır.

Bu gidişatı ya durduracağız, ya durduracağız. İktidarın sermayeden yana politikalarının ağır sonuçlarını yaşayan tüm kesimlerle birlikte mücadele ederek insan onuruna yaraşır bir yaşamı inşa edeceğiz.”

‘TÜİK, SAHTE RAKAMLARLA EKMEĞİMİZİ ÇALDI’

Ayrıca, protestoya CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile bazı meslek örgütleri ve dernekler de destek verdi.

Ünalmış, “İktidar, TÜİK ve yandaş konfederasyonun yarattığı girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücreti ile yaşamaya çalışmaktadır. Sahte rakamlar açıklayan TÜİK, iktidar ve yandaş sendika soframızdan bir ekmeğimizi ve bir kap yemeğimizi çalmıştır” ifadelerine yer verdi.