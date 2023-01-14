KESK’ten zam protestosu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara’da düzenlediği eylemle kamu emekçilerine yapılan yüzde 30’luk zammı protesto etti. Yapılan açıklamada "Sahte rakamlar açıklayan TÜİK, bir ekmeğimizi ve bir kap yemeğimizi çalmıştır" denildi.
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara'da düzenlediği eylemle kamu emekçilerine yapılan yüzde 30'luk zammı protesto etti.
Eylemde konuşan KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Sacit Ünalmış, “Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin' yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunç erimesinin karşısında hiçbir karşılığı yoktur” dedi.
‘EMEKÇİLER BERMUDA ŞEYTAN ÜÇGENİ İLE KARŞI KARŞIYA’
Ünalmış, “Emekçi ve emekliler Bermuda Şeytan Üçgeni ile karşı karşıyadır. İktidar, TÜİK ve yandaş konfederasyonun yarattığı girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücretine mahkum ediliyor'' dedi.
Kamu emekçilerinin AKP iktidarı döneminde sürekli kaybettiğini ve alım gücünün eridiğini savunan Ünalmış, ‘'20 yıl önce emekli ikramiyesi ile ev alırken bugün hayali bile kurulamıyor'' dedi ve şunları söyledi:
‘'6,5 milyon kamu emekçisi ve emekli, iktidarın sahte enflasyon rakamlarının bedelini yıllardır ödüyor.
Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamları üzerine birkaç puan koymaktan ibaret “Müjdesi' yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunçluğu karşısında bir hiçtir.
Nüfusun yüzde 1'ini oluşturan tuzu kuruların, rantçı çevrelerin ve sermayenin dışındaki halkımızın dayanacak gücü kalmamıştır. Emekçiler ve emeklilerin ücretlerine en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmalıdır.
Bu gidişatı ya durduracağız, ya durduracağız. İktidarın sermayeden yana politikalarının ağır sonuçlarını yaşayan tüm kesimlerle birlikte mücadele ederek insan onuruna yaraşır bir yaşamı inşa edeceğiz.”
‘TÜİK, SAHTE RAKAMLARLA EKMEĞİMİZİ ÇALDI’
Ayrıca, protestoya CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ile bazı meslek örgütleri ve dernekler de destek verdi.
Ünalmış, “İktidar, TÜİK ve yandaş konfederasyonun yarattığı girdap ile emekçiler karın tokluğu dahi diyemeyeceğimiz bir sefalet ücreti ile yaşamaya çalışmaktadır. Sahte rakamlar açıklayan TÜİK, iktidar ve yandaş sendika soframızdan bir ekmeğimizi ve bir kap yemeğimizi çalmıştır” ifadelerine yer verdi.
‘YILLARDIR BU ÜÇLÜ, AYNI OYUNU OYNUYOR’
“Yıllardır bu üçlü aynı oyunu oynuyor” diyen Ünalmış, “Yandaş konfederasyon enflasyon altındaki oranların altına imza atıyor, TÜİK her altı ayda bir iktidarın ekonomi politikalarına uygun oranlar açıklayarak gerçek enflasyonu gizliyor ve iktidar TÜİK verilerine göre enflasyon farkını vererek lütfedercesine artış oranı açıklıyor. Oysa her zaman altını çizdiğimiz üzere enflasyona göre maaş zammı ‘sıfır' zam demektir” dedi.
“Sahte rakamlardan ibaret TÜİK verilerine göre maaş zammı ise reel gelirimizin erimesi, yoksulluğumuzun artması demektir” diyen Ünalmış, “Buna rağmen yandaş konfederasyonun yetkilileri avuçlarını patlatırcasına iktidarı alkışlıyor, en ufak bir ahlaki duyarlılık göstermeden ‘başardık başardık' diye ortalıkta geziyor” ifadelerine yer verdi.
‘EN DÜŞÜK MAAŞ YOKSULLUK SINIRININ 3’TE 1’İNE İNDİ’
Ünalmış, şöyle devam etti:
“20 yıl önce asgari ücretin 2 katını geçen en düşük kamu emekçisi maaşı bugün geldiğimiz noktada asgari ücretin altına inmiştir. Asgari ücretin 3 katını aşan ortalama kamu emekçisi maaşı ise bugün asgari ücretin sadece 500 TL üzerindedir.
Sadece bir yıl önce yoksulluk sınırının yaklaşık yarısına denk gelen en düşük kamu emekçisi maaşı bugün yoksulluk sınırının üçte birine kadar inmiştir.”
‘CUMHURBAŞKANININ MÜJDESİNİN KARŞILIĞI YOK’
“İktidar büyük bir gürültüyle kamu emekçilerinin ve emeklilerin 2023 Ocak maaşlarının yüzde 25 artırılacağını açıkladı” diyen Ünalmış, “Büyük tepki üzerine daha 24 saat geçmeden artış yüzde 30 olarak revize edildi. Sanki yüzde 25'i söyleyen muhalefetmiş gibi kendileri çalıp kendileri oynadı. İbretlik bir iktidar ve yandaş sendikacılık ile karşı karşıyayız” dedi.
“6,5 milyon kamu emekçisi ve emekli, yandaş konfederasyonların ve iktidarın sahte enflasyon rakamlarını bir kuruş aşmayan TİS mutabakatlarının bedelini yıllardır ödemeye devam etmektedir” diyen Ünalmış, şöyle dedi:
“İktidarın açıklamalarının, Cumhurbaşkanı'nın sahte TÜİK rakamlarının üzerine birkaç puan koymaktan ibaret ‘müjdesinin' yaşadığımız gerçek enflasyon ve alım gücünün korkunç erimesinin karşısında hiçbir karşılığı yoktur.”
İŞTE KAMU EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ
Ünalmış, kamu emekçilerinin taleplerini ise şöyle sıraladı:
- “Öncelikle yaşanan kayıpların bir nebze de olsa azaltılması için kamu emekçilerinin ve tüm emeklilerin maaşlarına en az asgari ücret artış oranı kadar zam yapılmasını;
- İnsanca yaşamaya yetecek bir ücret için en düşük kamu emekçisinin maaşına eş yardımı, çocuk yardımı, kira yardımı, ulaşım yardımı gibi sosyal ödemelerde yapılacak artışlarla yoksulluk sınırı üzerine çıkarılmasını;
- Tüm vergi yükünü ücretlilerin omuzlarına yıkan, her yıl daha da büyüyen gelir vergisi adaletsizliğine derhal son verilmesini, gelir vergisi birinci dilim oranının yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürülerek yoksulluk sınırına kadar olan maaşların-ücretlerin birinci vergi diliminde sabitlenmesini talep ediyoruz.”
KADROLU ÇALIŞMAYI ORTADAN KALDIRAN KİM?
KESK Eş Genel Başkanı Şükran Kaplan Yeşil ise, kamu emekçilerinin maaş artış oranları açılanmadan önce enflasyonun düşük gösterilmeye çalışıldığını ifade ederek, şunları dile getirdi:
“Her aralık ayı sonunda ocak ayı başında kamu emekçilerinin maaş artışı açıklanacağında ne hikmetse marketlerde elimizi yakan o enflasyon, gıda zam oranları, doğalgaz zamları birdenbire aşağı çekilebiliyor.
Kamu emekçileri bunlara artık çok tok. Sadece bununla bitmiyor. Devasa hale gelen sorunlarımız, bir yardan bizler bu yoksulluk sefalet zamlarına maruz bırakılırken, öte yandan kamudaki özelleştirme politikaları ve kamunun tasfiyesi ile devasa hale gelen güvencesiz çalışma modelini bizlere dayatıyor.
Pazartesi günü AKP'li milletvekillerinin imzası ile Meclis'e bir yasa teklifi gelecek. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'nın, yandaş konfederasyonunun şölene çevirdiği sözleşmelilerin kadroya geçme etkinliği ile ilgili bir düzenleme geliyor Meclis'e.
Şimdi soruyoruz, kamuda güvenceli ve kadrolu çalışmanın varlığını ortadan kaldıran kim? Kamuya liyakate dayalı olmayan atamaları sözleşmeli, taşeron, ücretli, 4C'li, 6D'li gibi farklı istihdam biçimlerini neredeyse temel istihdam biçimine çeviren hangi iktidarın ekonomik politikaları?”