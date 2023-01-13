Kıdem tazminatı tavanı belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı genelgesine göre kıdem tazminatında yeni tavan tutarı resmi olarak belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik katsayı genelgesi yayınlandı.

Buna göre, 2022’nin ikinci yarısı için 15 bin 371 lira olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı, 2023 Ocak-Temmuz döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 liraya yükseldi.

TAZMİNATLAR DA ARTTI

SGK brütü 19 bin 982 lira 83 kuruş üzerinde olan tüm çalışanlar tavan rakamdan yararlanabilecek.

10 yıllık bir çalışan işten çıkarılırsa alacağı 153 bin TL alacak iken tavan fiyatın belli olması sonrası bu tutar 199 bin 800 TL’yi aşmış oldu.

İş Kanunu'na göre, kıdem tazminatı işçinin son brüt ücreti üzerinden hesaplanıyor.