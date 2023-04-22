Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Tarım ve hayvancılık devrimimizi anlatıyorum

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Bay Kemal'in tahtası' serisinin yeni videosunu paylaştı. Kılıçdaroğlu, video paylaşımında "Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!" dedi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı seçilmesi halinde yapacaklarını anlattığı ‘Bay Kemal’in tahtası’ serisinin yeni videosunu paylaştı.

“GIDADA ÇOK ÇOK BÜYÜK DEVRİM GELİYOR”

Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Milletimiz olanlara asla üzülmesin, kızmasın, ben işimin başındayım. Sükûnetimizi koruyup, bu ülkeyi kalkındırmaya odaklanalım lütfen. Bugün Tarım ve Hayvancılık devrimimizi anlatıyorum. Gıdada çok çok büyük devrim geliyor!” derken, videoda ise şunları söyledi:

* “Sevgili halkım, bugün size tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgelerini anlatacağım. Önce ihtiyacı ortaya koyalım. Milletimizin en büyük zenginliklerinden biri, bereketli topraklarımız. Bu kötü yönetim bizi buğdayda, nohutta bile dışarıya bağımlı hale getirdi. Egemenliğimizi kısıtlayan bu düzen artık değişiyor. Türkiye, tarım ve hayvancılıkta kendi kendine yetecek, çok kısa bir süre içinde ihracat devi olacak.

“TİGEM VARLIKLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

* Gıda bağımsızlığını sağlamadan büyümek ve gelişmek mümkün değil. Bakın burada açıkça söylüyorum: Türkiye tarım ve hayvancılıkta dünyanın en hızlı yükselen ülkesi olacak. Tarımda planlı üretime geçeceğiz. Tarım arazilerimizi koruyarak tümünün ekilmesini sağlayacağız. Kamuya ait tarım işletmelerine yani Atatürk'ün mirası olan TİGEM varlıklarına sahip çıkacağız. Bu alanları tohum ve hayvancılık üretiminde ve ıslahında kullanıp üretilen tohumları ve damızlık hayvanları çiftçilere ücretsiz vereceğiz. Her bir köyümüzde bir veteriner, bir ziraat mühendisi ve bir ziraat teknisyeninden oluşan ekipler kurulacak.

* Çiftçilere hastalık tedavisi, aşı ve toprak analizi, bitki sağlığı gibi her konuda ücretsiz destek sağlanacak. Sisteme katılmak isteyen ailelere 10 büyükbaş, 10 küçükbaş gebe hayvan hibe edilecek. 5 yılda 3 milyon 750 bin büyükbaş, 7.5 milyon da küçükbaş üreterek çiftçiye ücretsiz dağıtacağız. Hayvan varlığımızı her yıl yüzde 20 artırarak hayvancılıkta büyük bir atılım gerçekleştireceğiz. Afyon, Konya, Erzurum'da tarım ve hayvancılık özel ekonomi bölgeleri kuracağız. Ayrıca, Ordu ve Hatay'da hayvancılık ve tarım ürünleri ihtisas limanı kuracağız.

“HEMEN VATANDAŞIN MUTFAĞINA YANSIYACAK”

* Türkiye, bölgesinin gıda ve hayvancılıkta en büyük ihracatçısı olacak. Çiftçi ile beraber çalışacağız. Yemi, gübreyi, enerjiyi yerinde üretecek eko-sistemler kurulacak. Gıdanın ucuzlamasını sağlayacağız. Gerektiğinde, tarımsal maliyetleri sübvanse edeceğiz. Süt üreticisi de et üreticisi de zarar etmeyecek. Çiftçilerimizi, zarar ettirmeden hem gıda fiyatlarını düşüreceğiz, hem de gıda güvenliğimizi hızla sağlayacağız. Göreceksiniz, gübre ve yem konusunda, hızla ithalat bağımlılığının önüne geçip, üretici girdilerini azaltacağız. Bizim sistemimizde çiftçi malını, mahsulünü verdiği an parasını alacak. Üretirken, devleti yanında görecek. Bu da hemen vatandaşın mutfağına yansıyacak.

“ETİMİZ, SÜTÜMÜZ UCUZ VE BOL OLACAK”

* Sevgili halkım; neden gıda konusu bu kadar önemli? Hatırlarsınız, çocuklarınızın beslenme hakkını savunmak için Hacer Foggo ile Et ve Süt Kurumu’na gitmiştik. Çünkü, aç çocuklarla endüstriyel devrimi gerçekleştiremezsiniz. Çocuklarımız et yiyecek, sağlıkla büyüyecek. Etimiz, sütümüz ucuz ve bol olacak. Merak etmeyin, geliyoruz… “

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