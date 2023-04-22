Kılıçdaroğlu: Yalan söylediklerini bir rakam üzerinden göstereyim

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim" diyerek Vietnam'ın ekonomik verilerini paylaştı ve AKP iktidarına tepki gösterdi.

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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından ekonomi konusunda mesajlar paylaştı.

“300 DOLARINIZ OLSA NEBATİ'YE YATIRIM YAPSIN DİYE VERİR MİSİNİZ?”

Vietnam hakkındaki ekonomik verileri de paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* “Gelelim 300 milyar dolar temiz paraya. İnsan kendinden bilir işi ya, kendilerinin beceriksizliği üzerinden, halkımızı olmayacağına ikna etmeye çalışıyorlar. Bırakın 300 milyarı, 300 dolarınız olsa Nebati'ye yatırım yapsın diye verir misiniz? Onlar nasıl versin Allah aşkına?

“YALAN SÖYLEDİKLERİNİ SİZE GÖSTEREYİM”

* Gelin yalan söylediklerini bir rakam üzerinden size göstereyim. 2022’de Vietnam 27,2 Milyar dolar direkt yatırım çekti. Vietnam'ın Gayri Safi Hasılası 410 Milyar USD. Çektiği yatırım, hasılanın %6,6'sı. Aynı oranı bize uygula, yılda yaklaşık 60 Milyar eder. 5 senede 300 milyar.

“EKONOMİYİ UÇURACAĞIZ”

* Size yalan söylüyorlar halkım. Kendi beceriksizliklerini ülkenin makus talihi olarak size satmaya çalışıyorlar. Bu millet böyle bir ekonomi rezaletini asla hak etmedi. Az akılla mantıkla asla buraya gelinmezdi. Biz ise ekonomiyi uçuracağız, uçuracağız!”

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