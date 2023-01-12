Kılıçdaroğlu’ndan SPK’ya: Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum

Borsadaki sert hareketler sonrası Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi. SPK'ya çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, "Görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi’ye kadar mühlet tanıyorum" dedi.

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Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yükselişle başlamasının ardından öğleden sonra sert kayıplar yaşadı.

Sonrasındaki işlemlerde kayıplar kazanca çevrilse de yüksek oynaklık devam ediyor.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Borsa İstanbul’da yaşanan dalgalanmalara değinen Kılıçdaroğlu, SPK’ya çağrı yaptı.

“KİMSENİN PARASINI ARSIZA, HIRSIZA YEDİRTMEYECEĞİM”

CHP lideri, “SPK'ya son kez çağrıda bulunuyorum; görevini yap, küçük yatırımcıyı koru. Pazartesi'ye kadar mühlet tanıyorum. Bu zor ekonomide kimsenin parasını arsıza, hırsıza yedirtmeyeceğim” dedi.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan sert düşüşlerle ilgili geçtiğimiz hafta da açıklamada bulunmuştu.

“Adalet yok, ahlak yok” diyen Kılıçdaroğlu, “Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!” ifadelerini kullanmıştı.

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