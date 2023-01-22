Kiloyla meyve alma dönemi bitti: Vatandaş yarım kilo kaç para diye soruyor

Muğlalı üretici, pazarcı ve tüketici pahalılık ve alım gücünün düşüklüğünden yakınırken vatandaşlar, “Artık sebze ve meyvenin yarım kilosunun kaç lira olduğunu sorarak ancak alabiliyoruz” dedi.

Mustafa SARIİPEK

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Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki üretici, pazarcı ve tüketici pahalılık ve alım gücünün düşüklüğünden yakındı.

Vatandaşlar, “Artık 3'er 4'er kilo meyve alma dönemi bitti. Şimdi alacağımız sebze ve meyvenin yarım kilosunun kaç lira olduğunu sorarak ona göre alış veriş yapıyoruz” dedi.

“Sürekli mazot çıktı, benzin çıktı diyorlar ama gelen giden yok” diyen üretici Fatma Küçükkasap, ‘Çiftçiyi hor gören gıdayı zor görür’ ifadelerini kullandı.

CHP ilçe örgütü ile birlikte semt pazarını gezen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin pazarcılarla geçen konuşmaları SÖZCÜ'ye aktardı.

‘BİN LİRAYA BİR GÜBRE ÇUVALI ALINIR MI?’

Gübre atamadığı için lahananın küçük kaldığını belirten üretici Fatma Küçükkasap, gübre çuvalının bin liraya alınmasına isyan ederken, gübre olmayınca mahsulün olmadığını, mahsul olmayınca çiftçinin olmayacağını, çiftçi olmayınca da insanların aç kalacağını söyledi.

Üretici Küçükkasap, “Ağacımız var, taşımız var. Gübre atamayınca böyle ufacık ufacık oluyor sebzeler. Kocaman olacaktı bunlar, olmuyor. Bin liraya bir gübre çuvalı alınır mı? Bakın göreceksiniz, bir gün artık çiftçiyi göremez olacaklar..

Pazarcılar gelemeyecek, hale de mal gönderemeyecek, herkes elini koynuna sokacak böyle oturacak. Bütün memurlar, çalışan kesim aç kalacak. Paran olsa ne olacak ki? Gıda, gelecek gıda. Çiftçi tarlada çalışacak. Hoş gerçi çalışacak insan da kalmadı. Gelmeyince pazara siz ne yiyeceksiniz? Mazot, mazotu unutmuşum” dedi.

‘DEVLET KENDİ KAZANCINI VERMİYOR’

Üretici Küçükkasap, adeta tüm çiftçinin derdini yansıtırcasına içini dökerek CHP'li Girgin'e şunları söyledi:

“Türkiye'de mazot, benzin çıktı diyorlar. Hani nerede? Gelen yok giden yok. Aslında giden çok da gelen yok. İşte bunlardan çok aciziz çok. Devlet veriyor ama, devlet kendi kazancını vermiyor”

Girgin'in ‘Duyarlar mı sesinizi?' şeklindeki sorusuna ise, “Ben bilmem, gelene anlatacaksınız. Gelene derdimizi izah edeceğiz, anlatacağız, anlarlarsa anlarlar. Anlamazlarsa biz böyle kara kürüme ot kazıp kazıp satacağız. Onunla idare edeceğiz” cevabını verdi.

FİYATLARIN YANINA YAKLAŞILMIYOR

Sebze ve meyve üretimin önemli merkezlerinden biri olan Seydikemer ilçesi semt pazarında bile fiyatların yanına yanaşılmıyor. 1 kilo domates 25 TL, patates 4 kilo 50 TL, soğan 15TL, elma 15 TL, ebegümeci 25 TL. Sivri, kapya ve dolmalık biber 20 TL, lahana tane 15 TL.

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