Kira artış oranı Kasım ayında ne kadar?

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Kasım ayı kira artış oranı belli oldu ancak getiren düzenleme nedeniyle konutlarda kira artışına yüzde 25'i geçemeyecek. TÜFE’nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Kasım ayı için yüzde 54,26 oldu.

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Kira artış oranı 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçmeyecek. Yüzde 25’lik zam sınırı sadece konut için geçerli olacak. İşyeri kiraları için böyle bir sınır bulunmuyor. İş yerlerine, belirlenen kira artış oranına göre artış yapılabilecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Kasım ayı kira artış oranı yüzde 54,26 olarak belirlendi.

Fakat yapılan açıklamaya göre 2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacak.

İş yerlerine yapılacak kira zammı oranında ise sınırlama bulunmuyor. Kira kontrat süresi kasım ayında dolan işletme sahipleri kiralarında tavan zammı yüzde 54,26 olarak uygulayacak.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor. Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.

YÜZDE 25 KİRA ARTIŞI UZATILDI MI?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2 Temmuz 2023’ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirdi.

Tunç, kira düzenlemesi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kiralara yüzde 25 artış sınırı getiren düzenlemenin geçen yıl yapıldığını ve bir yıllık süresinin olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 1 Temmuz itibarıyla bu sürenin dolacağını belirtti.