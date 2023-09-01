Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi başladı

Ev sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan uyuşmazlıklarla ilgili arabuluculuk dönemi bugün başladı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İş, ticari ve tüketici uyuşmazlıklarında dava şartı olan arabuluculuk sistemine, yeni adli yılın başladığı 1 Eylül’den itibaren uygulanmak üzere kira, kat mülkiyeti, komşuluk hukuku ve ortaklığın giderilmesi davaları da eklendi.

Kira tespit, tahliye, uyarlama, kontrat kaynaklı sorunlar, taşınmaz paylaşımı, kat mülkiyetinden kaynaklı uyuşmazlıklar gibi davalar için bugün itibarıyla arabuluculuk dönemi başladı.

Kira alacağı, bedel artırımı, tahliye talebi, komşuluk hukuku ya da tazminat isteğinden kaynaklanan anlaşmazlıklar bugünden sonra taraflar artık ilk olarak mahkemenin değil, arabulucuların konusu olacak. Ev sahibi ya da kiracılar arabulucuya gitmeden dava açamayacak.

PEK ÇOK ALANDA ARABULUCULUK YOLUNA GİDİLEBİLİR

Arabuluculuk uygulamalarına eklenen yeni alanları değerlendiren Arabulucu Avukat Nur Özden, icra takibi ile başlayan tahliye süreçleri hariç olmak üzere akla gelen her konuda dava açmadan önce arabuluculuk yoluna gidileceğini söyledi.

Özden, birçok alandaki anlaşmazlıklara ilişkin dava açmak yerine önce arabulucuya gidileceğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Mesela yan tarafınızdaki bina kentsel dönüşüme girdiğinde yıkım ya da inşaat çalışmaları yapılırken sizin binanıza zarar verdiğinde hemen dava açmak yerine arabulucuya gidilecek. Komşular kendi bahçelerine, tarlalarına dikecekleri bitkilerin komşu parsele taşmasından da sorumlu oldukları için bu uyuşmazlıklarda da önce arabulucu yolu görünüyor. Buna benzer şekilde bir arazi üzerindeki fabrikanın çıkardığı duman, atık vs. komşu araziye zarar veriyorsa taraflar yine davadan önce arabulucuya gidecekler.”

Özden ayrıca tarafların bir miras ya da mal paylaşımı için mahkemeye gitmek yerine arabulucu önünde bu sorunlarını çözebileceklerini dile getirdi. (AA, SÖZCÜ)