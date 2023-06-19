Kirada yüzde 25 artış uygulaması devam edecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada kiraya yüzde 25 zam sınırının uzatılacağını duyurdu. Bakan Tunç, "Üzerinde çalışıyoruz, uygulama sürecek. 1 Temmuz'a yetişmezse geriye dönük işletilecek" dedi.
Geçtiğimiz yıl, kira fiyatlarındaki sert artış sonucu önlem alınmış ve temmuz ayından itibaren konut kira artışları yüzde 25'le sınırlandırılmıştı.
Uygulamanın bu yılda devam edeceği bildirildi. Açıklama Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan geldi.
“YETİŞMEZSE GERİ DÖNÜK İŞLETİLECEK”
Bakan Tunç, “Üzerinde çalışıyoruz, uygulama sürecek. 1 Temmuz’a yetişmezse geriye dönük işletilecek” dedi.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANMIŞTI
Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de 11 Haziran 2022'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa, konut kiralarının 1 Temmuz 2023’e kadar söz konusu oranın üzerinde artışını yasak getirmişti.