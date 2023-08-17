Kiralık araç yetmedi şimdi de kiralık uçak

Tasarruf genelgesine rağmen saltanat sürüyor. Kamudaki taşıt saltanatına şimdi de kiralık uçak ve helikopter savurganlığı eklendi. 7 ayda kiralık uçak ve helikopterlere ödenen para 1.6 milyar lirayı aştı.

Erdoğan SÜZER

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Kamudaki araç savurganlığı devam ederken şimdi de kiralık uçak ve helikopter saltanatı başladı. Yılın ilk 7 ayında kiralık taşıtlara 1 milyar 434 milyon lira ödendi. Özel sektörden kiralanan uçak ve helikopterlere harcanan para 1 milyar 653 milyon liralık devasa rakama çıkarak ilk kez kiralık araç harcamalarını da solladı. Kamu kurumları kiraladıkları binalara da 726 milyon lira para ödedi. Temsil, tanıtım ve ağırlama için harcanan para da 565 milyon lirayı buldu.

SAVURGANLIK HIZ KESMEDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi bütçe verileri kamudaki savurgan harcamaların henüz hız kesmediğini, yeni yeni savurganlık alanları oluştuğunu gösterdi. Son dönemde en büyük savurganlık alanlarından birini oluşturan kiralık araç saltanatı bu yılın ocak-temmuz aylarını kapsayan 7 aylık dönemde 1 milyar 434 milyon lira para yuttu. Üstelik bu tutar sadece genel bütçeye dahil kurumları kapsıyor. Taşıtla birlikte özellikle bu yıl hava taşıtı kiralamalarında devasa artış yaşandı. Bütçede ‘hava taşıtı' ifadesiyle yer alan bu kaleme uçak ve helikopterlerle birlikte dronların da dahil olduğu bildirildi. Seçim döneminde yoğun şekilde para akıtılan kiralık hava taşıtlarına seçimden sonra da harcama yapılması dikkat çekti. Kamu kurumları 7 aylık dönemde taşıtların akaryakıtı için 7.7 milyar, elektriğe ise 25.2 milyar liralık ödeme yaptı. Temsil ve ağırlama 565 milyon liralık devasa fatura oluştururken kırtasiyeye de 1 milyar 67 milyon TL harcandı. Büro mefruşatlarına da 2 milyar liralık ödeme yapıldı.

Erdoğan temmuzu zamsız geçirdi

Ek bütçeyle kendi maaşına yüzde 39 oranında zam yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ek bütçe 27 Temmuz'da yasalaştığı için temmuz ayını zamsız geçirdi. Cumhurbaşkanı maaş ödeneğine ek bütçeye ‘özlük gideri' adı altında 236 bin liralık ekleme yapılmıştı. Bu zamla birlikte 101 bin lira olan Cumhurbaşkanı brüt maaşı 140 bin 333 liraya çıkarıldı. Ağustos maaşını zamlı alan Erdoğan'a temmuz için fark ödemesi yapılacak. Ancak ödemenin 27 Temmuz'dan itibaren 4 gün mü, yoksa ayın tamamı için mi yapılacağı bilinmiyor. Benzer durum memurlara seyyanen yapılan 8 bin 77 liralık zamda da yaşanmış, yasa 15

Temmuz'dan yayımlandığı için memurlar 15 günlük farkı alamamışlardı.