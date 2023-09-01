KKM hesapları geçen hafta 39,3 milyar TL geriledi

Kur korumalı mevduatlar geçen hafta geriledi. Böylece KKM hesaplarındaki toplam para yılın başından bu yana ilk kez gerilemiş oldu.

Sozcu.com.tr

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörüne ilişkin haftalık verilerini açıkladı. 25 Ağustos’ta biten haftada Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış yaşandığı görüldü.

Çıkışta Merkez Bankası'nın (TCMB) KKM düzenlemeleri etkili oldu. Böylece yıl başından bu yana ilk kez KKM hesaplarında haftalık bazda gerileme meydana geldi. Son olarak KKM hesaplarındaki toplam para 6 Ocak’la biten haftada gerilemişti.

39,3 MİLYAR TL GERİLEDİ

BDDK verilerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil) geçen hafta 95 milyar 161 milyon TL azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,7 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 12 trilyon 892 milyar 93 milyon TL oldu.

Kur korumalı mevduatların toplamı geçen hafta 39 milyar 29 milyon TL geriledi. KKM hesaplarındaki toplam büyüklük 3 trilyon 36 milyar TL oldu.

BLOOMBERG: 5 MİLYAR DOLAR ÇEKİLDİ

ABD'li finans ajansı Bloomberg, TCMB’nin KKM düzenlemeleriyle birlikte Türk mevduat sahiplerinin bu hesaplardan çıkmaya başladıklarını duyurmuştu.

Haberde mevduat sahipleri geçen hafta KKM hesaplarından yaklaşık 5 milyar dolar çektiği belirtilmişti. Habere göre çıkışların çoğu döviz dönüşümlü KKM hesaplarında gerçekleşti ve mudiler paralarını döviz hesaplarına geri aktardı.

NE OLDU?

20 Ağustos'ta bankaların menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik yapan TCMB kararında, vadesi gelen kur korumalı mevduat hesaplarını standart TL mevduata dönüştürme hedefi getirilmişti.

Bu konudaki kriterleri tutturamayan bankaların ek menkul kıymet tesisine mecbur olacağı açıklanmıştı.

TCMB önceki gün bankalara yolladığı uygulama talimatıyla, vadeli TL mevduata geçiş hedefini vadesi gelen gerçek kişi döviz dönüşüm hesapları için en az yüzde 10, TL kur korumalı mevduatlar için en az yüzde 50 olarak, geçilecek TL mevduatın vadesini en az 32 gün olarak açıklamıştı.